Schon Anfang 2023 gab Gurkerl bekannt, alle drei Logistikzentrum der Gurkerl-Mutter Rohlik - neben Österreich sind das Frankfurt und München in Deutschland - vollautomatisieren zu wollen. Nun hat Gurkerl in seinem Logistikzentrum in Wien zumindest eine Teilautomatisierung realisiert - und die Lagerkapazitäten massiv ausgebaut.



Schon Ende 2021, als Dispo mit dem früheren Österreich-Geschäftsführer Maurice Beurskens, über die Pläne für Gurkerl in Österreich sprach, war klar, dass ein Lagerausbau alternativlos ist: "Wir können auch nicht schneller wachsen ohne Erweiterung des Lagers – oder eines zweiten Lagers", sagte er gegenüber Dispo. Da war das Wachstum des Online-Supermarkts massiv: "Am 3. Dezember haben wir begonnen – da gingen die Bestellungen durch die Decke. Nach sechs Monaten standen wir bei 3.000 Bestellungen", erklärte Beurskens. In Spitzenzeiten waren es bereits über 4.000 Bestellungen pro Tag.



Mit dem Start des Lagerausbaus im Februar 2023 wurde die maximale Kapazität auf 2.000 Bestellungen reduziert. "Das hat uns absolut leid getan", erklärt der aktuelle Gurkerl-Chef Mark Hübner gegenüber APA. Die damit einhergehenden Einschnitte im Sortiment und der Liefergeschwindigkeit seien "alles andere als ideal" für die Kundinnen und Kunden gewesen. Mit dem "Neustart" und der Teilautomatisierung des Lagers könne man nun wieder bis zu 4.000 Bestellungen pro Tag abwickeln.

Lesen Sie auch:

>>> Start-up Mytra will die Lagerautomatisierung neu denken >>>

>>> Wo Amazon in Europa Innovationen entwickelt >>>

>>> Kiva-Systems-Gründer werden für ihr mobiles Robotic-Fulfillment-System ausgezeichnet >>>

Im Zuge des Warenlager-Ausbaus und der Kapazitätsreduktion baute Gurkerl Anfang 2023 laut Medienberichten bis zu 290 Stellen ab. Das Unternehmen selbst hat die Höhe des Stellenabbaus nie beziffert. Aktuell beschäftigt der Online-Supermarkt rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 100 Boten. Bis Ende 2025 könnte die Mitarbeiterzahl wieder auf rund 500 steigen, kündigte der Gurkerl-Chef an.



Doch auch die Mitarbeitersuche gestaltet sich schwierig - zumindest war das in der Vergangenheit der Fall: "Ich suche mindestens 700 Mitarbeiter – mit dem Lagerausbau", sagte Maurice Beurskens Ende 2021. "Man sieht, dass man in Österreich relativ viel soziale Unterstützung bekommt. Deshalb findet man in Österreich nicht unbedingt viele Mitarbeiter, die in einem kalten Lager im Schichtmodell arbeiten. Deshalb ist Automatisierung ein ganz großes Thema."