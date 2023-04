Das Thema Verpackung wird aufgrund des weiter wachsenden Onlinehandels und steigenden Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen immer wichtiger. So hat etwa die Österreichische Post vor kurzem nach einem großen Pilotprojekt zu "Grünen Verpackungen" verlautbart, diesen Service nun auch als reguläres Service anzubieten. Der Onlineshop Otto wiederum startet gerade einen Pilotversuch gemeinsam mit dem Start-up traceles zu biologisch abbaubarem Versandmaterial.



Nun hat sich auch der Kunststoff-Cluster in einem Projekt mit Mehrwegbehältern beschäftigt. Dort wurden die die technischen Grundlagen für eine moderne Paketlogistik mit digitalisierten Mehrwegbehältern geschaffen, wie es in einer Aussendung heißt. Nun soll sich das System in der Pharmalogistik bewähren.



Denn die derzeitige Paketlogistik für Industriekleingüter ist relativ kostenintensiv. Der Anteil an Handarbeit ist hoch und der Automatisierungsgrad gering. Deshalb sollten klimafreundliche, rezyklierbare Mehrwegbehälter aus Kunststoff künftig Einwegkarton ersetzen, so der Plan der oberösterreichischen Start-ups Booxit und Compunity. Sie haben an einer entsprechenden Lösung gearbeitet und ein gleichnamiges Mehrwegsystem entwickelt. Die smarten Booxit-Boxen sollen nun nicht nur bei einer Filialbelieferung, für eine durchgehende Supplychain, im Onlinehandel und in der Industrielogistik Anwendung finden, sondern auch beim Transport von Pharmazeutika.

Denn die Logistikanforderungen bei Arzneimitteln sind komplex: Es müssen je nach Produkt individuelle Umgebungsbedingungen bei hohen Lieferfrequenzen und an viele Lieferorten nachweislich eingehalten werden. „Wir haben aus einer einfachen Box eine smarte Booxit-Box gemacht, die das erfüllt“, so die Geschäftsführer Peter Entenfellner und Andreas Holzleithner.



Die Boxen wurden mit Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beschleunigung und Position sowie einer Übertragungstechnik ausgestattet, die eine genaue Transportüberwachung ermöglicht. Booxit ist robotertauglich und kann von der Intralogistik bis hin zu den Abholstationen vollständig automatisiert werden.