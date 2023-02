SSI Schäfer ist seit 2018 an DS Automation beteiligt. Nun haben die beiden Anbieter einen Vertrag zur vollständigen Anteilsübernahme unterzeichnet. Damit will SSI Schäfer der wachsenden Bedeutung der autonomen und mobilen Robotik und des AGV-Geschäfts in der Intralogistik Rechnung tragen.



Über den Kaufpreis der Anteile wurde Stillschweigen vereinbart. Das Management um die Geschäftsführer Manfred Hummenberger und Wolfgang Hillinger bleibt weiter an Bord. Unverändert wird DS Automotion auch künftig eigenständig mit seiner etablierten Marke auftreten.



Im Zuge der generellen Neuausrichtung des Robotik-Geschäfts ist eine der wichtigsten gemeinsamen Initiativen die Weiterentwicklung autonomer mobiler Roboter (AMR). Dieses Produktsegment gewinne zunehmend an Bedeutung und biete hohe Wachstumschancen, heißt es von SSI Schäfer. DS Automotion habe in diesem Produktsegment Standards wie Planbare Autonomie und Kooperative Navigation entwickelt, welche helfen, die Vorteile der Flexibilität mit der Verlässlichkeit und Verfügbarkeit industrieller Anlagen zu verbinden. Basis für diese Transformation sei die hohe Inhouse Technologiekompetenz von DS Automotion, die auf 40 Jahren Navigations- und Steuerungs-Knowhow aufbaue.



Manfred Hummenberger, CEO DS Automotion: „Wir sind in den letzten Jahren als DS Automotion stark und kontinuierlich gewachsen und haben durch einen vermehrten Fokus auf Technologie und Produktstandardisierung die Qualität und Performance des Unternehmens maßgeblich gesteigert. Um mit den rasanten Entwicklungen in dieser Branche auch weiterhin schritthalten zu können, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Zusammenarbeit mit SSI Schäfer auf ein neues Level zu heben und damit an den weltweit sich bietenden Wachstumschancen im Bereich Robotik mit vereinten Kräften zu partizipieren.“