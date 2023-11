Sie sollen nachhaltig sein, kompakt und robust: Das sind die Ansprüche von Zustelldiensten an Fahrzeuge für die letzte Meile. Nun hat Veloce-Gründer Paul Brandstätter einen neuen Cargoscooter vorgestellt, der diese Anforderungen erfüllt – und in Wien produziert wird.



Brandstätter hat dabei Erfahrung in der Last-Mile-Logistik: Er hat den ersten Fahrradbotendienst gegründet und wasserdichte Fahrradbotenrucksäcke erfunden. Nun trieb ihn die Entwicklung von Fahrzeugen für die letzte Meile an. Nach vielen fruchtlosen Gesprächen mit potenziellen Produktionspartnern entschied er sich nach einigen Jahren Entwicklungszeit, eine eigene Produktion für seine Cargoscooter aufzubauen.



Wichtig war ihm dabei, dass sie emissionsfrei sind. Die Fahrzeuge wurden auf „maximale Einfachheit und Robustheit“ optimiert, sollen in großen Stückzahlen sehr günstig produziert werden und möglichst geringen Service- und Wartungsaufwand verursachen. „Wir haben viel Hirnschmalz und Arbeit in die Entwicklung gesteckt, damit die Cargoccooter in der Produktion und im Betrieb möglichst einfach funktionieren. Wir haben den längstmöglichen Lebenszyklus im Blick und haben uns der Kreislaufwirtschaft verschrieben. Die Fahrzeuge sollen nach ihrem ersten Leben wieder zu uns zurückkommen und als generalüberholte Fahrzeuge erneut in Betrieb gehen bzw. sollen deren Teile noch lange weiter genutzt werden“, erklärt Jumug-Geschäftsführer Werner Pumhösel.



Dabei werden die Fahrzeuge in Wien entwickelt und hergestellt, die Komponenten kommen zum größten Teil aus der EU. „Wir versuchen großflächig und mehrheitlich in Europa zuzukaufen, und das gelingt uns auch recht gut. Nur die Batteriezellen kommen aus China, Komponenten und Motoren beziehen wir aus Europa. Wir haben sehr gute Betriebe im Umkreis in und außerhalb Österreichs mit guten qualitativen Produkten“, so Pumhösel im Gespräch mit dispo.



Bei der Entwicklung sei die Simplizität im Vordergrund gestanden, das Fahrzeug sollte sowohl robust als auch einfach aufgebaut sein, mit relativ wenigen Teilen. „Es war ein komplizierter Weg, dorthin zu kommen“, so Pumhösel. Laut Angaben von Jumug stecken in den Cargoscootern nur zehn Prozent der Rohstoffe und zwei Prozent der Batteriechemikalien im Vergleich zu typischen Elektro-Lieferwagen. Sie gelten als Fahrräder nach dem Kraftfahrgesetz KFG.