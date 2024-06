Unterbrechungen der Lieferkette kosten Unternehmen sechs bis zehn Prozent ihres Jahresumsatzes, so eine Schätzung - und diese haben zugenommen: Naturkatastrophen, zunehmende geopolitische Instabilität, der Arbeitskräftemangel und der Inflationsdruck haben die Risiken in der Lieferkette in den letzten Jahren drastisch erhöht.



Darüber hinaus sehen sich Unternehmen in Europa und weltweit mit einer Welle neuer Nachhaltigkeits- und Lieferkettenvorschriften konfrontiert, die jeweils komplexe Anforderungen an die Berichterstattung und die Einhaltung von Vorschriften sowie potenziell empfindliche Strafen bei Verstößen vorschreiben.

So gibt es strenge Berichterstattungspflichten für Unternehmen, die mit Rohstoffen oder Produkten handeln, die in der Regel mit der Abholzung von Wäldern in der EU verbunden sind. Die EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CS3D) wird außerdem ein umfangreiches Paket neuer Vorschriften einführen, die darauf abzielen, nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Verhalten in den Betrieben der Unternehmen und in ihren globalen Wertschöpfungsketten zu fördern. Gleichzeitig sorgen auf nationaler Ebene etwa die Conflict Minerals Provision Dodd Frank (USA), Loi de Vigilance (Frankreich), Lieferkettengesetz (Deutschland) und VSoTr (Schweiz) für weitere regulatorische Herausforderungen.



Prewave begegnet diesen Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz, um eine Superintelligenz in der Lieferkette zu schaffen, die die Lieferketten von Unternehmen transparenter, konformer und widerstandsfähiger machen kann. Die Plattform ist nach Angaben von Prewave die weltweit einzige Nachhaltigkeits-, Risiko- und Compliance-Plattform, die in der Lage ist, 140 Risikotypen auf globaler Ebene zu identifizieren und Unternehmen beim Management zu unterstützen.

Prewave kartiert, bewertet und überwacht automatisch Millionen von Knotenpunkten der Lieferkette. Basierend auf einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung sowie Datentraining, identifiziert Prewaves akademisch gezüchtete KI-Engine präzise Risikosignale aus riesigen und fragmentierten Datensätzen, die sich aus Nachrichten und Social-Media-Inhalten in mehr als 400 Sprachen, Unternehmenszertifizierungen und Jahresberichten, staatlichen und nichtstaatlichen Datenfeeds sowie Listen mit Sanktionen und politisch exponierten Personen (PEP) zusammensetzen.



Prewave generiert dann in Echtzeit prädiktive und reaktive Warnmeldungen sowie Handlungsempfehlungen für die Lieferketten der Kunden, risikobehaftete Lieferanten und Sub-Tier-Netzwerke. Durch die Integration aller Anwendungsfälle von Lieferkettenrisiken und die Ermöglichung eines effektiven End-to-End-Risikomanagements über den gesamten Lebenszyklus (einschließlich Identifizierung, Tier-N-Mapping, Priorisierung, Schadensbegrenzung sowie Berichterstattung und Kontrolle) reduziert Prewave den Arbeitsaufwand von Unternehmen im Vergleich zu manuellen, fragebogenbasierten Compliance-Ansätzen um den Faktor 40.

