Seit Anfang des Jahres gibt es ein neues Logistik-Start-up: Denn Leogistics hat mit der Leoquantum GmbH ein neues Software-Unternehmen ausgegründet, das sich auf den Go-to-Market und die Weiterentwicklung der Process-as-a-Service-Plattform myleo / dsc konzentrieren soll.



Ziel der Ausgründung ist es, das Profil beider Organisationen – Leoquantum und Leogistics – zu schärfen, sodass sich beide stärker auf ihr jeweiliges Kerngeschäft und die Bedürfnisse ihrer Kunden fokussieren können. „Wir bemerken die hohe Nachfrage unserer Kunden nach einfachen und komfortablen Logistiklösungen. Mit der Neuorganisation der myleo / dsc als eigenständiges Unternehmen unter der Firmierung Leoquantum können wir dem in Zukunft noch besser gerecht werden“, sagt André Käber, Leoquantum-CEO und Gründer der myleo / dsc. Leogistics wird sich verstärkt dem Beratungs- und Servicegeschäft widmen.



Die myleo / dsc ist eine Process-as-a-Service-Plattform für Werks- und Transportlogistik, die Verlader, Zulieferer, Logistikdienstleister und Warenempfänger miteinander vernetzt. Seit der Gründung im Jahr 2018 bildete das Team hinter der myleo / dsc eine eigene Abteilung und einen eigenen Geschäftsbereich innerhalb der Leogistics GmbH. Doch das Produktgeschäft und die zugehörigen Services seien langfristig der Muttergesellschaft Leogistics entwachsen und sollen fortan auf eigenen Beinen stehen, heißt es von Leogistics. Die Ausgründung rücke nun die Weiterentwicklung des Produkts in den Fokus, vermeide Ressourcenkonflikte mit dem SAP-Projektgeschäft der Leogistics und eröffne die Chance, die myleo / dsc als eigenständige Marke und Standardlösung für Werks- und Transportlogistikprozesse zu platzieren.



Darüber hinaus verlange die erreichte Investitionsgrößenordnung der myleo / dsc in zweistelliger Millionenhöhe ab sofort mehr Flexibilität in der zukünftigen Gestaltung. Durch die Ausgründung würden sich neue Optionen ergeben, etwa für zukünftige Vertriebs- und Technologiepartnerschaften.



Durch den Schritt der Ausgründung eröffne sich für Leogistics auch die Möglichkeit, noch näher an die Muttergesellschaft cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH heranzurücken, heißt es in der Aussendung. Gerade vor dem Hintergrund der SAP S/4HANA-Transformation, die viele bestehende und potenzielle Kunden derzeit beschäftigt, ergebe sich eine große inhaltliche Nähe.

Rainer Wittwen und Stefan Risse aus der Geschäftsleitung der cbs werden neue Geschäftsführer der Leogistics GmbH. Unterstützt werden sie dabei durch Christiaan Carstens, der als Mitglied der Geschäftsleitung wie bisher das operative SAP-Geschäft leiten wird.