Um dieses Potenzial zu nutzen und den steigenden Anforderungen an urbane Lieferketten gerecht zu werden, haben die Unternehmen Planzer und Loco das Projekt „Planzer - Dynamic Micro-Hub w LOXO“ ins Leben gerufen. Zu diesem Zweck wurde die Navigationssoftware Loxo Digital Driver in ein VW ID. Buzz-Nutzfahrzeug integriert, das von Loxo nachgerüstet wurde und Platz für zwei Wechselbehälter bietet.

>>> So wollen Grazer Forscher Fahrassistenzsysteme effizienter machen

Der Loxo Digital Driver ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung, die in nahezu jedes Drive-by-Wire-Fahrzeug integriert werden kann, um es mit SAE Level 4 (L4) für autonomes Fahren auf öffentlichen Straßen auszustatten. Sie wurde entwickelt, um den Nutzfahrzeugsektor, insbesondere die Logistikbranche, zu revolutionieren.



Während der zweijährigen Pilotphase in der Stadt Bern wird der Loxo Digital Driver mehrmals täglich ein Nutzfahrzeug vom Planzer-Bahnhof zu verschiedenen strategischen Logistikpunkten in der Berner Innenstadt navigieren. Dort werden die Pakete auf kleine Elektrofahrzeuge umgeladen und von den Mitarbeitern von „Planzer Paket“ an die Endkunden ausgeliefert. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase werden Planzer und Loxo eine weitere Eigenentwicklung mit acht Wechselboxen für den Rollout in anderen Schweizer Städten vornehmen.



Das Pilotprojekt will ein Startsignal für eine daten- und dynamikgetriebene urbane City-Logistik setzen. Mit einer weitgehend emissionsfreien Anlieferung trägt es zu mehr Nachhaltigkeit für den Lebensraum Stadt bei.

>>> Autonom fahrende LKW: Nun auch in Österreich unterwegs

"Die Einzigartigkeit dieses Projekts liegt darin, dass es eine direkte Auswirkung auf die Gesellschaft haben wird. Wir wollten nicht nur automatisierte Technik in bestehende Systeme integrieren, sondern ein völlig neues Konzept und ein neues Geschäftsmodell entwickeln", sagt dazu Planzer-CEO Nils Planzer.



Amin Amini, CEO von LOXO, ergänzt: „Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt für die Branche des autonomen Fahrens und für den europäischen Kontinent. Zum ersten Mal navigiert ein Nutzfahrzeug, das von der Software Logo Digital Driver gesteuert wird, durch die Straßen einer europäischen Hauptstadt mit dem Ziel, die volle L4-Autonomie zu erreichen. Diese Errungenschaft folgt auf ein weiteres bemerkenswertes Projekt im vergangenen Jahr, bei dem ein Loxo-Nutzfahrzeug, ausgestattet mit dem Loxo Digital Driver, autonom auf einer öffentlichen Straße in Europa mit L4 navigierte. Unsere Partnerschaft mit Planzer ist sehr vielversprechend - sie ist eine Gelegenheit, unsere SaaS-Lösung zu präsentieren, die nahtlos in praktisch jedes Drive-by-Wire-Nutzfahrzeug integriert werden kann. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit nicht nur das Geschäft von Planzer erweitern, sondern auch die Zukunft des autonomen Fahrens in Europa sichern wird.“