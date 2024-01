"Was bedeutet das und warum ist es wichtig?", fragt Wendel auf der Karriereplattform Linkedin. "Der sichere Einsatz fahrerloser Technologien erfordert mehr als ein leistungsfähiges Wahrnehmungssystem, das mit modernster künstlicher Intelligenz, Planung und Präzisionssteuerung ausgestattet ist. Die fahrende Plattform selbst muss zuverlässig und auf alles vorbereitet sein, was ihr begegnet. Im Gegensatz zur Pkw-Industrie sind solche Systeme für Lkw nicht ohne weiteres verfügbar - Gen6 ist die erste und einzige Plattform ihrer Art. Sie umfasst die Redundanz, die für den fahrerlosen Betrieb erforderlich ist, von der dreifachen Bremsbetätigung bis zur zweifachen Lenkbetätigung, mehreren redundanten Computern und Sensoren und natürlich redundanter Energieversorgung. Auf der Grundlage von 5 Jahren Praxistests und 2,5 Millionen gefahrenen Kilometern ist unsere Plattform nun komplett ausgestattet - ein Novum in dieser Branche", verkündet er in einem Posting.



Das fahrerlose Design sei nun vollständig mit Hardware und Software in Automobilqualität ausgestattet, so das Unternehmen, es kann bei allen größeren Lkw der Klasse 8 nachgerüstet werden. Kodiak wird den Truck Kenworth T680 mit seinen redundanten Brems-, Lenk-, Stromversorgungs- und Sensorensystemen ausstatten, die im Falle eines Ausfalls des Primärsystems als Backup dienen. Eine Umrüstung dauert etwa vier Wochen.

Insgesamt verfügt der fahrerlose Kodiak über zwölf Kameras, vier Lidar-Sensoren und sechs Radar-Sensoren. Nvidia-GPUs übernehmen die Hochleistungs-Rechenfunktionen.