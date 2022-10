Auch in Europa steigt das Transportaufkommen. So registrierte etwa das Timocom Transportbarometer insgesamt 41,9 Mio. Frachteingaben im 3. Quartal 2022, was einem Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahrszeitraum entspricht.



Dabei zeigen die Zahlen auch, dass es vor allem im ersten Halbjahr 2022 einen großen Überhang an Frachtangeboten in Europa gab, der allerdings im 3. Quartal 2022 langsam zurück geht. Zwar lag das Verhältnis von angebotener Fracht zu angebotenem Laderaum noch immer über der Marke von 70:30, allerdings gleicht sich die Kurve an das Niveau von 2021 an.



„Die deutlichen Frachtüberhänge des 2. Quartals lassen sich im 3. Quartal nicht ausmachen“, sagt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom. „Stattdessen stellte sich eine saisonal bedingte Abkühlung des Transportmarktes ein, wie wir sie in den Sommermonaten üblicherweise beobachten.“



Dieser Abschwung ist 2022 sogar besonders ausgeprägt. Europaweit wurden im 3. Quartal 28 Prozent weniger Frachten in die Timocom Frachtenbörse eingestellt als im 2. Quartal. Gründe dafür sind etwa die Störung der internationalen Lieferketten als wirtschaftliche Spätfolge der Coronapandemie sowie der Krieg in der Ukraine. Als direkte Folge sind die Preise für Treibstoffe und Fahrzeuge massiv angestiegen und durch die hohe Inflation haben die Nachfrage ab- und die Lagerbestände zugenommen.