Im Durchschnitt investiert die heimische Logistikbranche pro Jahr etwa 1,1 Milliarden Euro (2015: 1,05 Mrd. Euro, 2019: 1,2 Mrd. Euro) . Seit 2016 erhöhen sich die Investitionen jährlich um acht bis zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Studienleiter Helmenstein fließen diese vor allem in digitale und Lagertechnologien. „Baumaßnahmen in der Logistik sind dabei dezidiert nicht eingerechnet“, konkretisiert Helmenstein.



Die Studie identifiziert dabei drei große Herausforderungen, die weiterhin hohe Investitionen notwendig machen. Die erste betrifft die Kapitalkostenentwicklung: So werden etwa ungenutzte Auslastungspotenziale von Fahrzeugen oder Lagern teurer. Nicht überraschend ist die zweite große Herausforderung die Mobilitätswende bzw. die Dekarbonisierung des Verkehrs. Knapp 70 Prozent der Güterverkehrsleistung wird über die Straße – und hier vorwiegend durch Verbrennungsmotoren – erbracht.



„Eine Umstellung auf CO2-arme Güterbeförderung setzt finanzierbare alternative Antriebstechnologien und eine großflächig verfügbare Energie-Infrastruktur voraus. Die aktuellen Rahmenbedingungen werden diesen Anforderungen noch nicht gerecht. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine weitere Kostenbelastung der Logistikbranche ab“, so Helmenstein.



Man erwarte sich die Umsetzung der von der Regierung bereits zugesagten Förderungen, so die Branchenvertreter. „Die Logistik ist antriebstechnisch neutral“, so Wolfram Senger-Weiss. Man brauche eine sinnvolle Kombination aller verfügbaren Technologien – E-Fuels, Elektromobilität sowie Wasserstoff. Da bereits konkret versprochene Förderungen fehlten, würden viele Investitionen ins grenznahe Ausland fließen, so der Logistik-Manager. Vor allem in Sachen Wasserstoff sei die europäische Selbstwahrnehmung stark verzerrt, so Helmenstein. Denn es gebe kaum Wasserstoff-Know-how in Europa, die Blockbuster-Technologien kämen aus Asien. Österreich müsse eher diese Technologien kombinieren und wieder in Nischen Wettbewerbsfähigkeit generieren.



Konkret bemängeln die Branchenvertreter die lange Verzögerung des Masterplans Gütermobilität, der seit Beginn der Legislaturperiode mehrfach angekündigt und immer wieder verschoben wurde. Auch das mehrfach verschobene Förderprogramm zur Umstellung von Nutzfahrzeugflotten auf emissionsfreie Antriebe (ENIN) sei nach wie vor ausständig, was Investitionen noch weniger planbar mache, so die Kritik.



Die dritte große Herausforderung besteht beim Thema Fachkräftemangel, denn die Beschäftigungszahlen sinken, während das Transportaufkommen weiterhin steigt. Zusätzlich steht eine Pensionierungswelle der so genannten „Baby Boomer“ an, die die Situation noch weiter verschärft. Dabei sei die Logistik heute viel mehr als nur Gütertransport, es gehe viel mehr um Planung und Daten, um komplexe Prozesse. „Die Berufsbilder haben sich stark verändert, die Branche ist deutlich attraktiver und interessanter geworden“, sagt Wolfram Senger-Weiss. Alexander Klacska sieht für diesen Bereich einige Lösungsansätze, wie etwa frühere Qualifizierungen etwa für LKW-Lenker und -Lenkerinnen. Mehr dazu erklärt er im Interview mit dispo.cc.