Wie realistisch ist die Umstellung auf Elektro- oder Wasserstoff-Antriebe für große Lkw und kleinere Transporter? Welche Herausforderungen gibt es dabei?

Der vollständige Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen ist unvermeidlich, da die rechtlichen Rahmenbedingungen den Herstellern keine andere Wahl lassen. Marktführende Unternehmen wie Daimler Trucks haben bereits 2019 angekündigt, ab 2039 in Europa, den USA und Asien nur noch emissionsfreie Fahrzeuge anzubieten. Aber eine der größten Herausforderungen beim Wasserstoffantrieb ist die Tankstelleninfrastruktur: In Europa gibt es derzeit nur etwa 60 Tankstellen, an denen Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff betankt werden können. Konkrete Ausbaupläne fehlen bisher. Lkw benötigen hohe Reichweiten, die Batterien oft nicht leisten können, und es sind erhebliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erforderlich. Zudem sind Elektro- und Wasserstofffahrzeuge oft teurer als Diesel-Lkw, und das Aufladen von E-Lkw dauert länger als das Tanken von Diesel. Auch das hohe Gewicht von Batterien und Wasserstofftanks reduziert die Nutzlast und beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit.

Welche Rolle spielt dabei die letzte Meile? Laut einem Bericht des World Economic Forum ist der Lieferprozess für etwa 70 Prozent der Gesamtemissionen in Städten verantwortlich.

Die ineffiziente Zustellung an Endkunden, die oft viele Stopps, Umwege und Staus beinhaltet, führt zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch und höheren CO₂-Emissionen. Zudem steigt die Nachfrage nach schnellen und individuellen Lieferungen, was die Anzahl der Fahrzeuge und Fahrten weiter erhöht und die Emissionen in städtischen Gebieten verstärkt.

Wie kann die Letzte Meile umweltfreundlicher gestaltet werden?

Elektrische Lieferfahrzeuge sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, Emissionen auf kurzen Strecken in dicht besiedelten Gebieten zu reduzieren. Dachser setzt im Rahmen seines City-Logistik-Konzepts auf lokal emissionsfreie Lieferungen in ausgewählten Innenstadtgebieten von zwölf europäischen Metropolen. Bis Ende 2025 sollen weitere zwölf emissionsfreie Liefergebiete in Europa hinzukommen.

