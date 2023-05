Everysens bietet Softwarelösungen für das Management des Schienengüterverkehrs und wurde 2015 gegründet. Die Lösung soll die Interaktion zwischen allen Beteiligten (Verlader, Waggonvermieter, Bahnbetreiber, Netzbetreiber, Spediteure, Warenempfänger) zentral organisieren, um die Gesamtheit ihrer Schienentransportvorgänge zu steuern.



Vor allem große industrielle Verlader in Europa aus den Bereichen Chemie, Agrarwirtschaft, Stahl oder Baustoffe wie ArcelorMittal, Arkema, Cargill, CRH, HeidelbergCement und TotalEnergies zählen zu den Kunden - aufgrund der aktuellen Nachfrage für diese Lösung rechnet das Unternehmen mit einer Verdoppelung seines Umsatzes in den nächsten drei Jahren.



Die neue Finanzierung solle es Everysens ermöglichen, seine Präsenz und seine Teams in Europa zu stärken, mit einer bedeutenden Investition in der DACH-Region, wo der Eisenbahnsektor doppelt so stark entwickelt sei wie in Frankreich, heißt es aus dem Unternehmen. Weitere Investitionen in F&E werden seine Differenzierung festigen. So kündigt das Unternehmen die Entwicklung eines CO2-Rechners an, der auf den realen Daten jedes Bahntransports basiert. Er wird es Industrieunternehmen ermöglichen, die CO2-Auswirkungen ihrer Sendungen faktenbasiert zu messen und zu verwerten.

“Die Digitalisierung des Schienengüterverkehrs ist ein wesentlicher Hebel, um die Ambitionen des europäischen Green Deal zu erfüllen und den Anteil der Schiene am Güterverkehr bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Unser Ziel ist es, mit dieser Finanzierungsrunde einen entscheidenden Schritt nach vorn zu machen, indem wir die Nutzer des Schienengüterverkehrs dabei unterstützen, ihr Gütervolumen auf der Schiene zu erhöhen. Die Herausforderung für uns besteht darin, unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation hin zu unterstützen, bei dem ökologische und wirtschaftliche ROI Hand in Hand gehen. Wir freuen uns, dass wir das Vertrauen des Pionierfonds für Impact Investing in Frankreich sowie des Fonds, der sich der Energiewende in unserer Region Hauts-de-France widmet, gewinnen konnten", so der Gründer Youness Lemrabet.