Im letzten Jahr wurde das Mixed-Reality-Start-up NXRT für seinen XQ-Avatar mit dem „International VR Award“ ausgezeichnet. Der Avatar wurde dabei ursprünglich für die Schulung von Verkaufspersonal in Autohäusern und für virtuelle Testfahrten entwickelt - nun wurde die Software gemeinsam mit der COS-Gruppe um Szenarien für Berufskraftfahrer erweitert.



„Die Vorteile der Technologie sind vor allem die hohe Akzeptanz durch eine junge Zielgruppe und die Möglichkeit, Schulungen dank der mobilen Anwendbarkeit dezentral zu gestalten“, so Helmut Prenner, Eigentümer der COS-Gruppe. Als Schulungsfahrzeug dient ein Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen, der XQ Avatar liefert die passende Software für realistische Fahrsimulationen.



„In der Schulung wird ein besonderer Schwerpunkt auf das ökonomische Fahrverhalten gelegt. Mithilfe des XQ Avatars können wir diese Fähigkeiten sicher und mit geringem Aufwand vermitteln“, erklärt Prenner. Wirtschaftliches Fahren bringt Logistikunternehmen nicht nur erhebliche finanzielle Vorteile, sondern auch einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt in die moderne Fahrerschulung.