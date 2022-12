Mittlerweile sind auch Abholboxen bei der letzten Meile nicht mehr wegzudenken. So arbeitet etwa Ikea mit dem Anbieter Storebox in Österreich zusammen, damit Kunden Bestellungen per Click & Collect in eine Storebox in der Nachbarschaft zugestellt bekommen. Nach einer Testphase soll die gemeinsame Lieferlösung in mehreren Schritten auf ganz Österreich ausgedehnt werden.



Zugang zum Lager bekommen die Käufer via einem per Mail oder SMS übermittelten Code, um die bestellte Ware in der nächstgelegenen Storebox kontaktlos und rund um die Uhr abholen zu können. „Neben der spürbaren Zeitersparnis und komfortablen Online-Bestellung sprechen die umweltfreundliche Abholung in der unmittelbaren Wohnumgebung und der niedrige Lieferpreis von zehn Euro für unsere Zusammenarbeit mit Ikea“, betont Johannes Braith, CEO von Storebox. „Laut unserer internen Umfrage haben 100 Prozent der befragten Click & Collect Kunden angegeben, dass sie unseren Service wiederbeauftragen werden“, so Braith weiter.



Auch DPD nutzt Storebox, da die letzte Meile im urbanen Bereich durch beispielsweise Zufahrtsbeschränkungen oder der hohen Mobilität der Empfangskunden immer herausfordernder werde, wie DPD-Österreich-Geschäftsführer Rainer Schwarz erklärt. Der Zutritt zur sogenannten „Paketwand“ wird über Scan ermöglicht, alles weitere werde über die Bedienoberfläche der Paketstation abgewickelt.



Autostore wiederum hat mit dem „PickUpPort“ einen öffentlich zugänglicher Port geschaffen, über den Kunden online einkaufen und ihre Bestellung direkt im AutoStore-System abholen können. “Mit dem PickUpPort können Händler eine einfache Abholoption anbieten. Kunden können sehen, wie Roboter Behälter mit Artikeln aufnehmen, organisieren und lagern“, erklärt Carlos Fernández, Chief Product Officer bei AutoStore.



Der PickUpPort ist eine intuitiv bedienbare Technologie, die keine umfangreiche Implementierung und Schulung erfordert. Wenn ein Kunde bei einer Online-Bestellung “Abholung im Geschäft” wählt”, fordert eine Controller-Funktion den AutoStore-Roboter auf, die bestellten Produkte an einen Port zu liefern, an dem ein Lagerarbeiter die Bestellung konsolidiert. Der Behälter mit den bestellten Produkten wird im AutoStore System eingelagert. Ist der Kunde zur Abholung seiner Bestellung vor Ort, bringt ein Roboter den Behälter mit den richtigen Produkten zum PickUpPort.