Direkt von den Informationen profitieren die Flottenmanager, Logistikabteilungen und Fahrer. So lassen sich etwa die gesammelten Daten nutzen, um optimale Routen für die Lieferungen zu planen und so Zeit sowie Treibstoff- oder Stromkosten zu sparen. Gerade bei längeren Strecken lassen sich Pausenzeiten sowie Tank- und Lademöglichkeiten entlang der Strecke besser einbinden. Außerdem können Flottenmanager in Echtzeit besser auf Stauinformationen reagieren und die Routen umorganisieren. Gleichzeitig überwachen sie die Fahrzeuge und deren Ladung entlang der gesamten Lieferkette. Bei einer Integration von Touren- & Routenoptimierungssoftware kann das sogar per API/EDI/X-Server automatisiert erfolgen, oder dem Flottenmanager als Vorschlag präsentiert werden.



Doch auch die Lagerverwaltung profitiert von den Flotteninformationen. Die Daten lassen sich beispielsweise zur Verbesserung der Bestandsverwaltung in der gesamten Lieferkette verwenden. So ist immer bekannt, welche Waren sich noch im Lager und welche sich im Transit befindet. Ebenso lässt sich der Status von Nachbestellungen überprüfen. Das verhindert Engpässe und hilft dabei, überschüssige Bestände umzuverteilen oder abzubauen.