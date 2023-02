Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel setzt mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres alle Importlieferungen in die Russische Föderation aus, wie es in einer Information an die Kunden hieß. Von der Maßnahme ausgenommen seien Pharma-, Gesundheits- und humanitäre Transporte.



2021 hat der Schweizer Logistikkonzern ein gutes Jahr 2021 hingelegt. Es gelang bei allen wichtigen Kennzahlen ein Sprung. Konkret stieg der Nettoumsatz im Berichtsjahr um satte 61 Prozent auf 32,80 Milliarden Franken (32 Mrd. Euro), wie Kühne+Nagel mitteilte. Im vierten Quartal kletterte er sogar um 98 Prozent. Damit wurde das Vorcoronaniveau bei weitem übertroffen.



Dies galt auch für den Rohertrag. Diese Zahl sagt aus, wie viel Geld bei Kühne+Nagel bleibt, nachdem die oft schwankenden Frachttarife der Reeder und Fluggesellschaften beglichen wurden. Dieser Rohertrag stieg um 32 Prozent auf 9,90 Mrd. Franken.



In der Folge verbesserten sich auch die Gewinnzahlen massiv. Der operative Gewinn (EBIT) kam bei 2,95 nach 1,07 Mrd. Franken zu liegen, der Reingewinn bei 2,16 nach 0,79 Mrd. Franken. Mit den Zahlen wurden die Analystenerwartungen auf allen Stufen klar übertroffen.



Die guten Zahlen waren zum Teil die Folge der Großübernahme des asiatischen Unternehmens Apex, das erfolgreich konsolidiert worden sei. Abgesehen davon hätten sämtliche Geschäftsbereiche zum Erfolg beigetragen, heißt es.



In der Luftfracht seien insbesondere Angebote für Pharma- und systemrelevante Güter sowie E-Commerce gefragt gewesen, so dass der Geschäftsbereich deutlich Marktanteile gewonnen habe. In der Seefracht habe das angespannte Marktumfeld - mit Engpässen in den Häfen sowie aus dem Takt geratenen Lieferketten - indes zu einem ausgesprochen hohen Bearbeitungsaufwand geführt.



Im Ausblick gibt sich das Unternehmen bedeckt. Für das laufende Jahr seien die Geschäftsaussichten bisher günstig gewesen. Die Kriegshandlungen Russlands hätten aber "die Unwägbarkeiten weltpolitischer Entwicklungen" aufgezeigt, deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen noch nicht zu überblicken seien. In diesem Zusammenhang kündigte das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch an, sämtliche Lieferungen nach Russland zu stoppen - abgesehen von Pharmaprodukten und Hilfsgütern.