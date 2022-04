Bis 2030 will die japanische Reederei Ocean Network Express (ONE) 20 Milliarden Dollar investieren, davon mehr als die Hälfte in neue Containerschiffe. Weitere Investitionen betreffen den Erwerb von Terminals, Technologie und andere Segmente wie Container. Das seien in etwa die Kosten, um mit den Großen mitzuhalten, sagte CEO Jeremy Nixon im Rahmen einer Pressekonferenz.



Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen und das Dekarbonisierungsziel für 2050 zu erreichen, plant ONE, jedes Jahr in rund 150.000 TEU an Neubaukapazität zu investieren. ONE hat bereits 38 Schiffe gechartert, die zwischen 2023 und 2025 zum Einsatz kommen werden. Damit werden Schiffe ersetzt, die aus der Vercharterung ausscheiden und von den Muttergesellschaften bereitgestellt werden.



"Letztes Jahr waren 75 Prozent unserer Flotte von unseren Anteilseignern gechartert, bis 2030 wird sich dieser Anteil auf 20 Prozent reduzieren", sagte Nixon.



ONE ist mit 1,58 Mio. Slots derzeit die sechstgrößte Containerlinie der Welt, wie aus den Daten von Alphaliner hervorgeht. Sie wurde 2017 von den drei großen japanischen Reedereien K Line, MOL und NYK gegründet, da die Konsolidierung im Containerverkehr viele Reedereien dazu zwang, Fusionen anzustreben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.