Für VW Nutzfahrzeuge sei das ein radikaler Kursschwenk. "Wir haben unsere Strategie komplett umgestellt", sagte Intra. "Von viel Fremdfertigung für andere Marken hin zu eigenen Produkten." Dadurch halte man jetzt alle Fäden selbst in der Hand. "Was wir jetzt haben, ist tatsächlich eine Vision für die nächsten 15 bis 20 Jahre." Das werde den Wegfall des Audi-Auftrags am Ende mehr als ausgleichen.



Anders als in der Pkw-Sparte, die unter Produktionsausfällen und hohen Kosten leidet, laufen die Geschäfte bei VW Nutzfahrzeuge nach Aussagen Intras derzeit gut. "2023 wird ein sehr starkes Jahr werden, da bin ich mir sicher", sagte er. "Wir denken sogar, dass es ein Rekordjahr werden könnte, was das Ergebnis angeht." Denn nach den Lieferengpässen der vergangenen Jahre laufe die Produktion jetzt wieder, und man arbeite den hohen Auftragsbestand ab.

<< Lesen Sie hier ausgewählte News zum Thema Elektromobilität >>

Noch bis Mitte 2024 sei man mit bisherigen Bestellungen ausgelastet. So weitergehen werde es danach nicht. "Die nächsten zwei, drei Jahre werden sicherlich schwerer werden", sagte der Markenchef mit Blick auf die Konjunktur. "Da werden wir uns etwas strecken müssen."



Das zehn Milliarden Euro schwere Sparpaket, über das in Wolfsburg gerade mit dem Betriebsrat verhandelt wird, betreffe die Nutzfahrzeugsparte nicht, betonte Intra. In die Verhandlungen sei man nicht einbezogen, die angepeilte Summe beziehe sich nur auf die Pkw-Sparte. "Wir haben ja bereits unser eigenes Strategieprogramm, das wir Grip nennen." Das laufe seit 2021 mit guten Resultaten: "Wir kommen sogar schneller voran als ursprünglich geplant."



Er sehe daher keinen Grund, hier noch einmal nachzulegen, sagte Intra. Auch beim Personal bleibe man dabei, bis 2029 von einst 15 000 auf gut 10 000 Mitarbeiter zu reduzieren - ohne Entlassungen, indem frei werdende Stellen nicht besetzt werden. "Und dieses Team werden wir dann auch gut beschäftigen können."