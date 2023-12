190 Kilometer lang ist die Strecke vom Hafen Triest nach Fürnitz. Nun gibt es auf dieser Strecke einen EU-weit einzigartigen Schienenzollkorridor, um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu vereinfachen. Damit ist es nun möglich, Waren aus Drittländern vom Containerschiff im Hafen Triest ohne Aufenthalt direkt auf dem Schienenweg nach Österreich bis zum Logistik-Hub Villach Süd zu befördern und erst dort einem Zollverfahren zu unterziehen. Ein Kärntner Industrieunternehmen nutzt nun als Erster den Pilotshutle, um seine Waren mittels Container vom Hafen Triest nach Fürnitz per Schiene zurückzulegen.

Die wesentlichen Ziele des Korridors seien dabei einerseits die Beschleunigung der logistschen und zollrechtlichen Abwicklung sowohl in Italien als auch Österreich als auch die Stärkung der jeweiligen Wirtschaftsstandorte, heißt es von den Projektbeteiligten. So betont etwa die Gesamtprojektleiterin von der ÖBB und des Logistik Centers Austria (LCA) Süd, die auch Geschäftsführerin der LCA Logistik Center Austria Süd ist: "Dieser historische Pilotransport auf Europas bislang einzigem Schienenzollkorridor symbolisiert einen wichtigen Wendepunkt im Güterverkehr, an dem Synergien zwischen mehreren Verkehrsträgern, über Staatsgrenzen hinweg, einen schnelleren, effizienteren und zuverlässigen Gütertransport garantieren. Die größte Errungenschaft ist jedoch die Umweltfreundlichkeit und die Verringerung der negativen Auswirkungen des Schwerlastverkehrs auf die Umwelt. Die Strecke wird derzeit vom Straßentransport dominiert und man möchte diese ungünstige Situation ändern."

Deshalb habe man mit den österreichischen und italienischen Zollbehörden, dem Land Kärnten, den ÖBB, den Eigentümern der Zollverwahrungslagern auf beiden Seiten, RCA Rail Cargo Austria und Adriafer, daran gearbeitet, ein wettbewerbsfähiges Transportangebot zu erstellen. "Wir hoffen, dass dieses neue Angebot an die Kärntner Wirtschaft angenommen und so die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Kärnten im Sinne des Umweltschutzes verstärkt in den Fokus gerückt werden", so die Projektleiterin weiter.