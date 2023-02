Es gibt viele unterschiedliche Gründe dafür, dass sich vor den Häfen die Schiffe stauen, sagt Hapag-Lloyd-Expertin Julia Kühnbaum in einem Interview mit ntv. Man sehe, dass gerade einfach viel mehr Ladung unterwegs ist, der Bedarf an Kapazitäten sei also höher als gewöhnlich. Gleichzeitig gebe es an vielen Terminals Performance-Einbußen – Stichwort Corona. „Hafenarbeiter konnten oft nicht mehr so flexibel eingesetzt werden, es durften auch nicht mehr so viele gleichzeitig miteinander arbeiten. Zum Glück werden die Regeln in den einzelnen Ländern sukzessive gelockert“, so Kühnbaum. Hinzu kämen Krankheits- und Quarantänefälle und letztlich Engpässe beim Abtransport der Container aufgrund von fehlenden Lkw-Fahrern und Zugführern.

Das bestätigt auch eine Dispo-Anfrage nach Gründen für Staus vor Häfen bei Gebrüder Weiss: „Der Ursprung hierfür liegt in den Covid-19-Maßnahmen Anfang 2020 in China. Nachdem die dortige Wirtschaft sich im April wieder etwas erholt und die Produktion wieder hochgefahren hat, kam es zu einer hohen Nachfrage nach Produkten aus China – speziell auf dem US-amerikanischen Markt. Als die Containerschiffe in den USA ankamen, befand sich die USA jedoch noch immer im ‚Corona-Modus‘ – mit Kurzarbeit, Schließungen etc. Dies hatte zur Folge, dass es dort zu einer verzögerten Abfertigung und Staus in den Häfen kam -- auch aktuell liegen noch immer über 70 Schiffe an der Westküste. Im Herbst 2020 zieht dann die Nachfrage zwischen Asien – Europa massiv an. Im März 2021 sorgt die „Ever Given“-Suezblockade erneut für Rückstau. Infolgedessen treffen die Schiffe ‚geballt‘ in den europäischen Häfen ein.“

Und Gebrüder Weiss stimmt auch Kühnbaum in Sachen LKW-Fahrermangel zu: „Wie bei einem Domino-Effekt wirken sich die Staus in den Seehäfen auf die Hinterland-Verkehre aus und sorgen für Kapazitätsengpässe bei Bahn- und Lkw-Transporten. Die Situation verschärft sich weiter durch den Fahrermangel, der durch Corona-Maßnahmen in verschiedenen Ländern temporär noch verstärkt wird. Die Schließung von Teilen des viertgrößten Hafens der Welt – Yantian – aufgrund einiger COVID-Fälle verschärft die Situation erneut.“