Aktuell ist Künstliche Intelligenz zur Effizienzsteigerung auch im Transportsektor ein großes Thema. Wie fortschrittlich sind österreichische Unternehmen, was KI angeht?

Klacska Wir haben mit dem Trendradar große Zukunftsthemen identifiziert, und da ist Künstliche Intelligenz natürlich ein intensives Thema. Am Trendradar sieht man übrigens auch die Rasanz des Themen-Settings: Vor zwei oder drei Jahren haben wir eher noch über autonomes Fahren gesprochen, jetzt geht der Trend zu alternativen Energien und künstlicher Intelligenz. Wir sehen schon, dass viele Unternehmen etwa beim Thema Routenoptimierung KI einsetzen. Wo aber noch viel mehr passieren muss, ist bei der Verschränkung von Daten - etwa von Verkehrsdaten, Staudaten und so weiter. Da wird noch viel passieren, genauso beim Thema Laderaumoptimierung. Gleichzeitig sehen wir auch, dass auch diese natürliche Intelligenz in den Unternehmen wichtig ist – da, wo der Disponent aus Erfahrung handelt. Ich glaube hier liegt der Knackpunkt: Wie allumfassend ist die Information, die ich über die KI bekomme?

Sie haben das Thema automatisiertes Fahren angesprochen. Derzeit ist ein automatisierter LKW zwischen BRP Rotax und DB Schenker im Test unterwegs. Hat das in Österreich Zukunft?



Klacska Dort, wo es jetzt schon erfolgreich im Einsatz ist, dort, wo es sozusagen eine sichere Umgebung gibt: Ja. Man sieht diese Entwicklung stark in Häfen und ich denke, es hat ein großes Potenzial etwa auch auf Flughäfen. Das Thema Platooning hingegen entwickelt sich nicht wirklich. Ich denke da ist uns die gelebte Praxis und vor allem die Erwartungshaltung der Bevölkerung im Weg, denn wir sagen Platooning funktioniert nur dann, wenn der LKW auf der Überholspur fährt. Ein weiteres schwieriges Thema ist, den Platoon zusammenzustellen, dass also jene Fahrzeuge zusammenfinden, die in annähernd dieselbe Richtung fahren. Außerdem gibt es die Frage nach der Versicherungsthematik und auch der Datenaustausch muss gut funktionieren. Da könnte die Datenschutzgrundverordnung Probleme machen. Hier ist unser Wunsch schon, dass die Staaten in Europa deutlich stärker in die Gänge kommen und wir Daten mehr als wichtigen Rohstoff betrachten – und nicht den Googles und Apples den Vortritt lassen.



Welcher Antrieb wird Ihrer Ansicht nach im Schwerverkehr kommen?



Klacska Das wollen viele wahrscheinlich nicht hören, aber in den nächsten zehn Jahren sehe ich die weitere Dominanz von Diesel. Wir werden ein paar Elektro-Lkw und ein paar wasserstoffbetriebene Lkw sehen - Wasserstoff als Beimengung zu einem Dieselverbrenner oder in der Brennstoffzelle. Ich glaube, das Thema LNG wird und muss wieder stärker kommen, gerade jetzt, wo Bio-LNG stärker forciert wird. Ich glaube auch, dass ab nächstem Jahr nach den EU-Wahlen die Diskussion um den Verbrennungsmotor eine deutlich andere sein wird als in den letzten fünf Jahren. Und ich glaube, dass in den nächsten zehn Jahren alle Potenziale mitgenommen werden müssen, um halbwegs jene Ziele erreichen zu können, die man sich gesetzt hat. Dabei darf man nicht nur auf Zero Emission setzen, sondern auch auf Lower Emission – denn Zero Emission ist finanziell utopisch und auch in Sachen Infrastruktur noch Zukunftsmusik. MAN oder Mercedes sagen etwa, wir brauchen Megawatt-Charging für LKW – wenn wir die Autobahn-Lkw-Parkplätze mit Megawatt-Charging ausrüsten würden, hätten wir die Anschlussleistung von Bregenz. Wir machen uns – schon seit einigen Jahren – Sorgen darüber, ob wir bei all den Fantasien, die wir haben, genug Strom haben werden. Bei den Leichtfahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen sehen wir durchaus eine Entwicklung in Richtung batterieelektrisch, weil es auch die Industrie bzw. die Kunden unserer Kleintransportunternehmen stärker nachfragen. Hier ist auch viel Bewegung zu erkennen, etwa was die Lademöglichkeit bei den Kunden angeht. Trotzdem fehlt noch die Speichermöglichkeit.