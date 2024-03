Die Gütergruppe der Erze und Metallabfälle war mit 1,7 Mio. Tonnen, wie in den vergangenen Jahren, im Ranking auf Platz 1. Der Anteil am Gesamtvolumen konnte um 1,3 Prozent gesteigert werden und betrug 26,4 Prozent, dennoch wurden rund 19 Prozent weniger Erze und Metallabfälle als 2021 auf der österreichischen Donau transportiert.



Das Transportaufkommen der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse betrug 1,2 Mio. Tonnen – ein Minus von rund 230 000 t. Mit einem Anteil von 19,2 Prozent an der transportierten Gesamtmenge blieb diese Gruppe – wie im Vorjahr – auf Platz 2. 950 000 Tonnen bzw. 14,9 Prozent des Transportaufkommens entfielen auf Metallerzeugnisse. Verglichen mit 2021 verzeichnete diese Gruppe mit sechs Prozent den zweitniedrigsten Rückgang.

Mit einem Minus von 32,9 Prozent bzw. 395 000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr erreichten Erdölerzeugnisse ein Gesamtvolumen von 806 803 Tonnen. Diese Gruppe verlor einen Platz im Ranking und erreichte 2022 Platz 4. Im Jahr 2022 wurden rund 679 000 Tonnen Düngemittel transportiert – ein Rückgang von 21,5 Prozent. Dieser ist vor allem auf eine geringere Exportrate zurückzuführen. Auf diese Gütergruppe entfielen 10,7 Prozent des gesamten Transportaufkommens.



Verglichen mit dem Vorjahr reduzierte sich 2022 das Transportaufkommen der Warengruppe mineralische Rohstoffe mit 560 000 Tonnen um mehr als die Hälfte, während die Inlandstransporte um 100 Prozent bzw. um 530 000 Tonnen zurückgingen. Mit einem Anteil von 8,9 Prozent an Gesamtvolumen nahm diese Gütergruppe den 6. Platz ein.



Nahrungs- und Futtermitteltransporte sind mit 322 000 Tonnen und einem leichten Minus von 1,4 Prozent die Gütergruppe, die 2022 den geringsten Rückgang erfahren hat. Fünf Prozent des Transportvolumens auf dem österreichischen Donauabschnitt sind den Nahrungs- und Futtermitteltransporten zuzuordnen. Im Jahr 2022 wurden 121 000 Tonnen Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Waren transportiert. In Summe reduzierte sich das Transportvolumen um 13,8 Prozent im Vorjahresvergleich.



Während feste Brennstoffe in den vorangegangenen Jahren kontinuierlich Rückgänge verzeichneten, konnte diese Warengruppe 2022 eine Steigerung von 119,7 Prozent erzielen. In absoluten Werten wurden rund 23 000 Tonnen bewegt. Mit einem Anteil von 0,4 Prozent belegt diese Warengruppe den vorletzten 9. Platz im Gütergruppenvergleich. Chemische Erzeugnisse waren mit einem Minus von 58,9 Prozent die vom Rückgang am stärksten betroffene Gütergruppe, mit einem Transportvolumen von rund 5 000 Tonnen. Diese Gütergruppe wurde wie in den Vorjahren ausschließlich im Transitverkehr bewegt und belegt mit einem Anteil von 0,1 Prozent am Transportgesamtvolumen den letzten Patz.“