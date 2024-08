Jährlich zwischen August und Oktober - seit einiger Zeit sogar von Juni bis Oktober - verzeichnet die Seefracht ihre Hauptsaison. Für Unternehmen ist es in dieser Hinsicht wichtig, ihre Ware so zu koordinieren, dass sie möglichen Verzögerungen aufgrund von überfüllten Häfen ausgleichen können.



Denn wegen der Urlaubssaison und des anstehenden Weihnachtsgeschäfts bestellen Konsumenten mehr, was parallel das Transportaufkommen im Seeverkehr in die Höhe treibt. In den letzten Jahren hat sich die Hochsaison nach vorne verschoben und beginnt nun schon im Juni. Gründe sind etwa fortgeschrittenere Planungs- und Bestellprozesse zur Prävention von Lieferengpässen und allgemeine Verlängerungen der Transitzeiten aufgrund der anhaltenden Spannungen im Roten Meer.

