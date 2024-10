Auch das im Juni gestartete Young Stars Programm war Thema in Wien. Im Rahmen dessen übernehmen Unternehmen Patenschaften für junge Schülerinnen und Schüler, um ihr Interesse an der Logistik zu wecken und die Vielzahl an interessanten Tätigkeiten und Jobs in diesem innovativen Bereich aufzuzeigen. In Wien nahmen die Unternehmen Frankstahl, Kühne & Nagel, Österreichische Post, Storebox und die UnitCargo Spedition am Young Stars Programm teil.



"Die Patenschaften, die Logistikunternehmen für junge Talente übernehmen, bieten eine hervorragende Gelegenheit, auf die vielseitigen, innovativen und zukunftssicheren Berufsfelder in der Logistik aufmerksam zu machen. Schülerinnen und Schüler erhalten dadurch wertvolle Einblicke in die Praxis der Branche. Gleichzeitig können sich die Logistikunternehmen als attraktive Arbeitgeber positionieren und potenzielle Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam machen", sagte dazu Peter Umundum, Stv. Generaldirektor, Vorstand Division Paket & Logistik bei der Österreichischen Post und Stv. VNL-Beiratssprecher.