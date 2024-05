Hinter dem erwarteten Wachstum stünden Treiber wie der Green Deal, ESG-Trends und Wachstum in den wichtigsten Märkten, so Christian Kern bei der symbolischen Übergabe der 222. Vectron-Lok von Siemens Mobility an ELL. "Die Schiene ist kritische Infrastruktur, die von der starken EU-Unterstützung für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene und die Deregulierung profitiert." Man sehe außerdem eine starke Entwicklung der grenzüberschreitenden Frachtströme in ganz Europa, die durch die Entwicklung des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ERTMS begünstigt werde. Es wurde durch die Europäische Kommission als Standard für einen interoperablen Eisenbahnverkehr in der Europa eingeführt und gewährleiste die Homogenisierung der europäischen Korridore und insbesondere der Nord-/Süd-/Südost-Korridore, was weitere Wachstumsmöglichkeiten biete.



Außerdem würden private Betreiber, die generell einen höheren Leasinganteil haben, Marktanteile gegenüber staatlichen Unternehmen gewinnen. Das zeigt eine Statistik der Schienen Control: Im Vergleichszeitraum von 2012 bis 2022 nehmen die Marktanteile der privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen sowohl betreffend das Güteraufkommen (Nettotonnen) als auch die Nettoverkehrsleistung (Nettotonnenkilometer) stetig zu.

Mehr zur Verlagerung von der Straße auf die Schiene:

"Der Zollkorridor hat nicht den erwarteten Schub gebracht" >>>

Amazon nimmt zwischen Deutschland und Italien die Bahn >>>

Helrom bringt Audi auf Schiene >>>



Im Jahr 2022 steigt der Marktanteil beim Güteraufkommen um 1,3 und bei der Nettoverkehrsleistung um 2,6 Prozentpunkte. Der Marktanteil wuchs insgesamt von 39,6 auf 40,9 Prozent, sein Anteil der Verkehrsleistung (Nettotonnenkilometer) erhöhte sich von 36,6 auf 39,2 Prozent. Zu den größten privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen gehören Lokomotion, Cargo Service, Ecco-Rail, TX Logistik Transalpine und Wiener Lokalbahnen Cargo. Insgesamt sind in Österreich 56 Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU) im Güterverkehr und davon zwölf zusätzlich im Personen- und Güterverkehr tätig. Insgesamt hat ELL hat etwa 40 Kunden in 18 Ländern.



Auch der Erneuerungsbedarf bei Lokomotiven sei groß, so Christian Kern. Demnach sind mindestens die Hälfte der Lokomotiven in Kontinentaleuropa 30 Jahre oder älter, sodass hoher Ersatzbedarf besteht. Dadurch seien sie nicht an die neuen Sicherheits- und Umweltstandards angepasst und würden in einigen europäischen Ländern erhebliche Investitionen erfordern, um weiter betrieben werden zu können.



Insgesamt erfolge die Nutzung losgelöst von eigenen Fahrzeugbeschaffungsprogrammen. So würden insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr neue Angebote erstellt, wodurch das verfügbare Angebot leistungsfähiger Transportlösungen auf der Schiene steige.



>>> Wie LogServ voestalpine "schrottreif" macht



Wichtig am Geschäft sei es aber vor allem, die Komplexität zu reduzieren, erklärte der Ex-Kanzler. Denn früher sei das Eisenbahn-Geschäft ein "Heavy-Metal"-Geschäft gewesen, heute sei es sehr Software-getrieben. Daran würden auch viele Unternehmen scheitern, erklärte Kern mit Verweis auf Bombardier. Die kontinentaleuropäischen Schienennetzsysteme seien komplex, und erfordern umfassendes Know-how und flexible Flotten für den Betrieb in ganz Europa, so Kern. „Die Bahn ist technisch und kommerziell komplexes Geschäftsmodell. Wir machen es für unsere Kunden einfach. Die konsequente Ausrichtung auf eine Lok-Plattform erlaubt maximale Effizienz und Zuverlässigkeit."