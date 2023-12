Der Verein Netzwerk Logistik (VNL), wurde in die European Logistics Association (ELA) aufgenommen - einem Netzwerk von über 20 Logistikverbänden aus ganz Europa, die gemeinsam für Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit in der Logistik eintreten.



Für VNL-Obmann Franz Staberhofer ist die Aufnahme in die ELA eine Bestätigung für die jahrelange konsequente Arbeit: „Wir sind stolz darauf, ab nun Teil der European Logistics Association zu sein und sehen dieser Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen. Diese Mitgliedschaft erweitert unser internationales Netzwerk und wird es uns ermöglichen, unsere Vision von nachhaltiger, effizienterer und innovativer Logistik in Österreich weiter voranzutreiben. Zusätzlich freut es mich, dass ab nun auch der Preisträger des Österreichischen Logistikpreises, der alljährlich bei unserem Österreichischen Logistiktag vergeben wird, auch am ELA Award teilnehmen kann.“



Die European Logistics Association zeichnet einmal im Jahr „die besten der besten“ europäischen Logistikprojekte mit dem European Award für Logistics Excellence (kurz „ELA Award“) aus. Hier konkurrieren europaweit die bemerkenswertesten Logistikleistungen um den Preis.



„VNL verfügt über ein starkes Netzwerk im österreichischen Logistiksektor und ist die ideale Erweiterung der ELA. Durch VNLs starkes Netzwerk im österreichischen Logistiksektor und die anerkannte Rolle als Knotenpunkt für Problemlösungen und innovative Logistikmethoden freuen wir uns über die zugewonnenen Optionen. Das Engagement des Verein Netzwerk Logistik in der Logistikausbildung und Organisation wichtiger Branchenevents passt hervorragend zu den Zielen der ELA, die Logistik als Berufsfeld zu fördern und unser internationales Netzwerk zu erweitern. VNLs aktive Beteiligung an Projekten und Kollaborationen wird wesentlich zur Mission der ELA beitragen, Innovation und Best Practices in der Logistik in ganz Europa zu fördern“, so ELA-Präsident Markus Mau.

