Es wird auch deutlich, dass je führender das Unternehmen ist, desto weniger Probleme hat es, an Mitarbeiter zu kommen. 89 Prozent haben laut Studie genügend Mitarbeiter. Aber schon in der fortgeschrittenen Kategorie sinkt dieser Wert auf 27 Prozent. Bezüglich Gamification arbeiten schon fast drei Viertel der führenden Unternehmen mit Gamification. Bei den fortgeschrittenen Unternehmen sind es weniger als ein Drittel.



Sowohl europäische als auch nordamerikanische Supply Chain Experten gehen auch das Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mittlerweile proaktiver an. Mehr als ein Drittel

der Befragten arbeitet an mehreren Ergonomie-Projekten, um zum Beispiel das Bücken und Drehen zu reduzieren und vermehrt Hebezeuge für das Handling schwerer Gegenstände einzusetzen.



„In einem immer angespannteren Arbeitsmarkt ist das Mitarbeiterengagement der Schlüssel zur Gewinnung und Bindung von Personal. Dabei kommt es vor allem auf die passenden Tools und Technologien an. Gamification, künstliche Intelligenz und sprachgestützte Kommissioniersysteme sind einige Beispiele unter vielen, um nicht nur die Produktivität im Lager, sondern auch personelle Herausforderungen rund um sinkende Arbeitslosenquoten oder hohe Mitarbeiterfluktuation anzugehen“, fügt Sean Elliott, CTO Software im Körber-Geschäftsbereich Supply Chain, hinzu.