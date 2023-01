Nach einem Pilotauftrag im November 2022, bei dem Schüttflix rund 10.000 Tonnen Material von einer Großbaustelle in Oberösterreich entsorgt hat, erweitert das Scale-up nun seine Leistungspalette um den Bereich Entsorgung.



Die umfassend digitalisierte Vernetzung des Bauunternehmens, der Transporteure und der Entsorgungseinrichtung habe eine transparente, rasche und fehlerlose Organisation und Dokumentation der Entsorgung ermöglicht, heißt es von Schüttflix. Aktuell können Drei- und Vierachser sowie Sattelauflieger für die Entsorgung gebucht werden.



„Mit Jahresbeginn 2023 haben wir den Bereich Entsorgung in unsere Leistungspalette aufgenommen“, erklärt Österreich-Geschäftsführer Stefan Klanner. „Damit können wir unseren Kunden ein komplettes Dienstleistungspaket rund um Schüttgut anbieten und die Logistik von Materialien weiter vereinfachen. Ebenfalls mit Jahreswechsel neu bei Schüttflix sind Transportleistungen im Bereich Schubboden-LKWs. Damit konnten wir schnell und unkompliziert bereits mehrfach geäußerten Kundenwünschen nachkommen.“



Aktuell kann Schüttflix Abfälle mit mehr als 150 genehmigten Abfallschlüsselnummern entsorgen. Das Verfahren zur Erweiterung der Zulassung um einen Großteil der Abfallschlüsselnummern für gefährliche Abfälle läuft bereits und soll noch in diesem Quartal abgeschlossen werden. Die Erweiterung der Plattform um die für gefährliche Abfälle erforderliche Abfalldokumentation befindet sich ebenfalls bereits in Ausarbeitung.