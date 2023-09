Am 20. und 21. September findet der jährliche Branchentreff der Independent Logistics Society, der Internationale Logistik Sommer, im Live Congress Leoben statt. Dabei beschäftigen sich Keynotes, Panels und Use Cases mit dem Jahresthema "Digital Efficiency – Efficiency and Sustainability through Digitalization". Es sollen sowohl Herausforderungen diskutiert, effiziente Maßnahmen abgeleitet und nachhaltige Lösungen präsentiert werden.



"Wir stellen hier vor allem den Plattformgedanken in den Vordergrund", erklärt ILS-Projektleiter Kajetan Bergles. "Die Independent Logistics Society (ILS) agiert branchen- und generationenübergreifend und wir wollen den Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen fördern. Gleichzeitig ist es uns natürlich auch wichtig, technologische Innovationen zu zeigen, die eine nachhaltige Zukunft/Logistik ermöglichen", konkretisiert ILS Senior Content & Communications Manager Andrea Stelzer. Dies passiere eben nicht nur am Main Event, sondern auch über die ILS365-Plattform und mehreren kleinen Events – sogenannten Micro Events – zu speziellen Fokusthemen. „Das sehen wir als großen Mehrwert für unsere Partner und unsere Community. Wir bespielen die Themen das ganze Jahr über, und das in verschiedenen Formaten", ergänzt Stelzer.



Der Projektleiter führt weiter aus: "Wir versuchen Formate zu etablieren, die anders sind, wie etwa unser Kitchentalk." Hier kommen Expert:innen und Partner:innen zusammen, um ein ausgewähltes Thema rund um das Jahresmotto zu besprechen. Allerdings nicht in bewährten Formaten wie etwa einer Podiumsdiskussion, sondern die Teilnehmenden kochen, essen und diskutieren zusammen, was eine andere Atmosphäre für Kommunikation ermöglicht, wie Stelzer und Bergles betonen.



Am Main Event wird es neben einem VIP-Evening, einem Startup Day und der Aftershow-Party auch ein Lehrlings Meet-up geben: "Wir sehen, dass junge Menschen andere Bedürfnisse haben als die Baby-Boomer Generation. Daher haben wir die letzten Jahre den Fokus verstärkt darauf gesetzt Generationen zu vernetzen und auch Lehrlinge aus unterschiedlichen Unternehmen auf unser Main Event einzuladen", so Bergles.