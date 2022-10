Die letzte Meile nachhaltig und effizient zu gestalten ist angesichts der stetig steigenden Zahlen im Online-Shopping ein ständiges Muss. Mittlerweile kaufen laut der aktuellen E-Commerce-Studie 76 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen online ein, die 10-Milliarden-Euro-Marke wurde bis Ende April 2022 erstmals geknackt. Gleichzeitig ist der Lieferverkehr in den Städten für Platzprobleme und Emissionen verantwortlich – der Lieferprozess ist etwa für 70 Prozent der Gesamtemissionen verantwortlich.



Das deutsche Unternehmen Liefergrün will genau diese Herausforderungen adressieren und ist nun ab Ab Anfang November auch in Österreich unterwegs. Das Konzept des jungen Unternehmens: Die schnelle und emissionsfreie Zustellung inklusive Plattform. Gestartet wird in Wien, weitere österreichische Städte und Nachbarländer sollen bald folgen.



Geführt wird Liefergrün in Österreich von Sascha Sauer, der zuvor bei Hermes tätig war: „In Österreich und Osteuropa ist der Onlinehandel eindeutig im Aufwind. Allerdings ist die letzte Meile dort noch nicht ausreichend nachhaltig abgedeckt. Gerade beim letzten Punkt müssen wir schneller werden. Mit dem Liefergrün-Ansatz aus Deutschland sehe ich daher großes Potenzial", so Sauer.



Gestartet wird mit fünf Mitarbeitern und drei Partnern, erklärt Sauer gegenüber dispo. „Schon ab Jänner werden weitere Landeshauptstädte wie Graz, Klagenfurt, St. Pölten, Linz und Salzburg folgen. Bezüglich Kunden kann ich Ihnen aktuell die Namen noch nicht nennen, wir werden hier aber zeitnah einen Großkunden in Österreich und Deutschland ankündigen.“