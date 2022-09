Amazon verstärkt seine Präsenz von Amazon Global Robotics in Europa. So hat der E-Commerce-Riese das European Innovation Lab in Italien eröffnet, das sich auf neue ergonomische Technologien konzentriert und betreibt auch Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Deutschland „Die Ausweitung unserer Design- und Fertigungskapazitäten ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie Amazon weiterhin in Technologien innerhalb unseres Unternehmens investiert“, heißt es von Amazon, und weiter: „Vor kurzem haben wir eine Reihe neuer Robotertechnologien angekündigt, darunter Proteus, Amazons erster vollständig autonomer mobiler Roboter, der fortschrittliche Sicherheits-, Wahrnehmungs- und Navigationstechnologien einsetzt, um sich in der Nähe der Mitarbeiter zu bewegen, ohne auf bestimmte Bereiche beschränkt zu sein.“ Mit der Übernahmen wird es nun auch Aktivitäten in Belgien geben.



Amazon war dabei einer der größten Kunden von Cloostermans – wenn nicht der größte. Die weiteren Kunden des belgischen Herstellers werden bis zum Ende ihrer bestehenden Verträge weiter bedient - was bedeutet, dass diese möglicherweise nicht verlängert werden, da Amazon sein Engagement in dem Unternehmen ausweitet.