Das Autostore-System lasse sich in jede bestehende Anlage integrieren, denn es besteht aus einer kleinen Anzahl an Grundkomponenten – die Pickroboter, Bins, Ports, das Grid und die Steuerung.



Die Systemintegration wird von Bastian Solutions, einem Unternehmen von Toyota Advanced Logistics, unterstützt. Jede Systemintegration starte dabei mit einer Analyse, bei der ein existenter Lagerabschnitt mit seinen Prozessen exakt durchleuchtet, erfasst und in Folge neu organisiert wird, heißt es aus dem Unternehmen.



Mithilfe der maßgeschneiderten Simulationssoftware kann das Toyota Team bereits im Planungsprozess zeigen, was benötigt wird, um die Anlage in Betrieb zu nehmen und wie dadurch in Folge die Effizienz gesteigert werden kann.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die Post Systemlogistik das erste österreichische Unternehmen der heimischen Logistikbranche ist, das zukünftig auf die innovative Autostore-Technologie setzen wird,“ so Josef Dax, Director Logistics Solutions bei Toyota Material Handling Austria.