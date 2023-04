Der Logistikdienstleister Körber weitet mit dem Ausbau von Service-Partnerschaften in der Robotik sein Leistungsportfolio aus. Damit werde es Unternehmen ermöglicht, so Körber, Investitionskosten in Betriebskosten zu verlagern und so Roboter mit kurzen Vorlaufzeiten wirtschaftlich einzusetzen.

„Insbesondere der Bereich der autonomen mobilen Roboter (AMR) hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt“, erklärt Joe Couto, Executive Vice President Robotics & 3PL im Körber-Geschäftsfeld Supply Chain. „Kunden auf der ganzen Welt suchen nach Lösungen, um Nachfragespitzen zu bewältigen und die komplexen Probleme in Bezug auf Personalfragen, Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter anzugehen. Körber hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen – und gleichzeitig die Fulfillment-Zeiten und -kosten so gering wie möglich zu halten."



RaaS soll den Zugang zum Einsatz von Robotern und von heterogenen AMR-Flotten für eine Vielzahl von Anwendungen erleichtern. „Der größte Vorteil ist, dass sich die Chancen des digitalen Zeitalters mit einem einzigen Partner an der Seite nutzen lassen", ergänzt John Santagate, Vice President Robotics & Voice im Körber-Geschäftsfeld Supply Chain.



„Viele Unternehmen investieren immer weiter in Automatisierung, aber nur wenige nutzen das Potenzial integrierter Lösungen. Unternehmen brauchen einen Partner mit umfassenden Kompetenzen, um die Komplexität der Lieferkette zu bewältigen.“