Herr Kohnhauser, Sie haben lange in der Industrie gearbeitet und lehren jetzt an der Hochschule. Was gefällt Ihnen am Lehren und was fehlt Ihnen am Arbeiten in der Industrie?



Veit Kohnhauser Ich war viele Jahre in der Industrie tätig, und das Reizvolle an dieser Tätigkeit ist, dass man konkrete Aufgaben hat, an denen man arbeitet, und Entscheidungen trifft, die in der Regel auch unmittelbar zu einer Umsetzung führen. Man entwickelt neue Produktionsanlagen, neue Logistiksysteme und vielleicht neue Produkte - und man sieht unmittelbar das, was man tut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man stark thematisch fokussiert ist und sich in der Regel mit einem konkreten Anwendungsfall beschäftigt. Das ist in der Lehre ein bisschen anders. Wir haben gerade an der Fachhochschule viele berufsbegleitend Studierende, die aus unterschiedlichen Branchen kommen und die Logistik von vielen verschiedenen Seiten und in unterschiedlichsten Anwendungen sehen. Das macht es wiederum spannend, weil man auch als Lehrender sehr viel lernen kann. Insgesamt ist diese Kombination aus eigener praktischer Erfahrung aus der Berufslaufbahn in der Industrie und der Theorie, die ich mit den Studierenden bespreche und diskutiere, sehr spannend.

Sie nehmen sozusagen die Use Cases aus der Praxis mit auf die Universität und besprechen die dann in der Lehrveranstaltung?

Genau so läuft es ab. Die Fachhochschulen haben den Auftrag, den Studierenden eine wissenschaftlich fundierte, praxisorientierte Berufsausbildung zu bieten. Und dazu ist es notwendig, zu den Unternehmen zu gehen, sich das vor Ort anzuschauen, die Technologien auch mit denen, die sie tagtäglich anwenden, zu diskutieren. Ich halte das für einen wesentlichen Punkt, den die Fachhochschulen von den Universitäten unterscheidet: Nämlich, dass wir die praxisrelevanten Fragestellungen intensiver betrachten.



Wie bleiben Sie als Lehrender nah an den neuen Entwicklungen in der Logistik?

Fachhochschulen sind mittlerweile sehr umfangreich in der angewandten Forschung tätig. Bei uns am Logistikum an der FH Oberösterreich, wo die Logistik- und Supply-Chain-Management-Aktivitäten zusammengefasst sind, ist das Forschungsteam mittlerweile sogar größer als das Team der hauptberuflich Lehrenden. Wir machen sehr viele angewandte Forschungsprojekte und sind damit auch in der Wissenschaftscommunity gut vernetzt. Da bekommt man einen guten Überblick darüber, was sich in der Wissenschaft so tut. Das ist der eine wesentliche Input. Andererseits machen österreichische Logistik-Dienstleister, die durchaus weltweit erfolgreich sind, selbst sehr viel in Richtung Innovation. Das kann man natürlich auch in die Lehre einfließen lassen. Es kommen also aus beiden Richtungen – der unternehmerischen Praxis und der Wissenschaft – Impulse, die uns dabei helfen, das Studienangebot aktuell zu halten und am Puls der Zeit zu bleiben.