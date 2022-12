Amazon hat nun mit dem Roboterarm Sparrow eine Technologie in den Lägern, das das den Auslieferungsprozess rationalisiert, indem es einzelne Produkte bewegt, bevor sie verpackt werden.



Ein entscheidender Teil des Fulfillment-Prozesses bei Amazon findet statt, bevor die Artikel überhaupt für den Versand an die Kunden verpackt werden. Eine Technologie befördert Behälter zu den Mitarbeitern, die den zu verpackenden Bestand auswählen. Sobald die Artikel verpackt sind, können die vorhandenen Roboterarme - wie Robin und der kürzlich angekündigte Cardinal - die Pakete an verschiedene Stellen im Lager umleiten.

"Wir haben Millionen von Produkten aller Formen und Größen in unserem Bestand, und wir erkannten die Möglichkeit, neue Technologien zu entwickeln, die bei der Handhabung dieser Produkte in der Größenordnung von Amazon helfen könnten", schreibt das Unternehmen in seinem Blog. "Deshalb freuen wir uns, Sparrow vorstellen zu können, unser neuestes Robotersystem, das die Handhabung von Artikeln in unserem Betrieb erheblich verbessert. Sparrow ist das erste Robotersystem in unseren Lagern, das einzelne Produkte in unserem Bestand erkennen, auswählen und handhaben kann."



Durch den Einsatz von Computer Vision und künstlicher Intelligenz (AI) kann Sparrow Millionen von Artikeln erkennen und handhaben. Im vergangenen Jahr haben Amazon-Mitarbeiter weltweit mit Unterstützung von Amazon-Technologien etwa 5 Milliarden Pakete kommissioniert, verstaut oder verpackt - das sind über 13 Millionen Pakete pro Tag.



In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern wird Sparrow sich wiederholende Aufgaben übernehmen, die bisher Mitarbeitende übernommen haben. Gleichzeitig werde Sparrow dabei helfen, die Effizienz zu steigern, indem es einen wichtigen Teil des Erfüllungsprozesses automatisiert.