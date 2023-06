Millionenfach wandern die kleinen, bunten Spielfiguren von Playmobil in die Kinderzimmer. In der Business Area Inspiring Play Experience der Horst Brandstätter Group stehen bei der Marke Playmobil 7,5 cm große Figuren, Tiere und umfangreiches Zubehör im Zentrum eines Systemspielzeugs. Seit 1974 wurden bereits über 3,8 Milliarden Playmobil-Figuren gefertigt. Die rund 40 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben.



Mittlerweile gibt es unzählige Teile und ganze Bausätze unterschiedlichster Themenwelten – Tendenz steigend. Entsprechend groß ist die Menge an Einzel- und Ersatzteilen, die zur Nachbestellung bevorratet werden müssen.



Im bayerischen Herrieden befindet sich ein Lager- und Logistikstandort der Unternehmensgruppe. Von hier aus werden Kunden aus aller Welt mit den Playmobil-Produkten beliefert. Im Bereich Paletten wurde die Logistik bereits vor vielen Jahren gemeinsam mit Kardex Mlog automatisiert. Um die Händlerbelieferung kompletter Spielsets so effizient wie möglich zu gestalten, hat das Unternehmen im Bereich der Kartons und Behälter ein Shuttle-System im Einsatz.



Für den weltweiten Versand von Ersatz- und Einzelteilen an den Endkunden prüfte Playmobil bis Ende 2022 gemeinsam mit Wiemeyer Logistik den Einsatz eines Autostore-Systems als zentrales und kompaktes Lagerelement. Dieses soll in einem Bestandsgebäude am Standort Herrieden aufgebaut werden. Den Zuschlag für die Planung und Realisierung der maßgeschneiderten Autostore-Lösung erhielt nun der Systemintegrator Kardex. Die Autostore-Lösung soll im Juli 2023 live gehen.



„Wir freuen uns auf ein kompaktes und flexibles Lager- und Kommissioniersystem, das sich optimal in die Bestandshalle einfügt und das Raumvolumen bestmöglich nutzt. Dadurch schaffen wir neue Lagerkapazitäten und werden eine deutliche Effizienzsteigerung in der Kommissionierung erzielen“, so Logistikleiter Klaus-Dieter Hampl.



Mit einer verfügbaren Betriebszeit von 99,7 Prozent sind Autostore-Roboter 24 Stunden am Tag einsatzfähig und bereiten selbst außerhalb normaler Arbeitszeiten zuverlässig Bestellungen vor. Die für den Logistikstandort in Herrieden geplante Autostore-Lösung wird Platz für 16.376 Behälter mit einer Höhe von jeweils 220 mm bieten. Diese werden in einem dreidimensionalen Aluminium-Rastersystem (Grid) in mehreren Reihen platzsparend übereinandergestapelt.



Für das Handling der Behälter werden 24 batteriebetriebene Roboter eingesetzt, die sich auf den Fahrschienen oberhalb des Grids bewegen. Die Roboter nehmen Behälter auf, sortieren diese um und stellen sie an vier ergonomisch eingerichteten Arbeitsstationen – den sogenannten Carousel Ports – für Nachschub und Kommissionierung bereit.



Das Grid-System maximiert die Lagerdichte und ermöglicht im Vergleich zur herkömmlichen manuellen Lagerhaltung die vierfache Kapazität bei gleicher Stellfläche. Die modulare Bauweise von Autostore lässt Erweiterungen hinsichtlich Durchsatzleistung und Lagerkapazität jederzeit im laufenden Betrieb zu – somit können Autostore-Systeme mit den Bedürfnissen des Unternehmens mitwachsen.



Die gesamte Autostore-Anlage wird bei Playmobil auf einer Bühne errichtet, die über dem aktuellen Wareneingang platziert wird. Mit der Komplettlösung inklusive der PutWalls werde das Kommissionieren am Autostore Port für die Mitarbeiter zum „Kinderspiel“, heißt es von Kardex Mlog.