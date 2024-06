Steigende Kosten, vornehmlich verursacht durch Inflation, gehören zu den zentralen Herausforderungen, mit denen Supply-Chain Manager im letzten Jahr konfrontiert waren. Im DACH-Raum sowie in Frankreich/Benelux waren die Transportkosten besonders hoch. 48 Prozent der Unternehmen in DACH und 47 Prozent in Frankreich/Benelux gaben an, dass dieser Bereich am stärksten von der Inflation betroffen war. In anderen Regionen stiegen vor allem die Materialkosten. Mit 41 Prozent war hier die Teuerungsrate in UK am höchsten, gefolgt von US mit 36 Prozent. In DACH und Frankreich/Benelux fiel die Preiserhöhung beim Material mit jeweils 28 Prozent vergleichsweise moderat aus.



Durch die Kombination aus hoher Inflation, Störungen der Lieferkette und einem insgesamt verlangsamten Wirtschaftswachstum verringerte sich bei vielen Unternehmen die Gewinnspanne. Aufgrund steigender Kosten reduzierten sich bei insgesamt 46 Prozent der weltweit befragten Unternehmen die Margen. Am stärksten sanken die Gewinne in den Vereinigten Staaten. Hier verzeichneten 60 Prozent der befragten Unternehmen sinkende Profite, gefolgt von DACH (43 Prozent), Frankreich/Benelux (26 Prozent) und UK (24 Prozent). Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen verzeichneten jedoch auch höhere Gewinnspannen. Besonders hohe Margenzuwächse verzeichneten die Unternehmen in der Region Frankreich/Benelux (58 Prozent). Es folgen die DACH-Region (41 Prozent), UK (39 Prozent) und US (24 Prozent).

