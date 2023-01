Die globalen Wertschöpfungsketten sind seit einigen Jahren eines der Problemkinder von Unternehmen. Zahlreiche neue Produkte, die mehr Resilienz versprechen, sollen hier gegenwirken. Nun hat auch das World Economic Forum (WEF) in Zusammenarbeit mit Kearney und auf der Grundlage von Everstream Analytics bereitgestellten Daten das "Global Value Chain Barometer" entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, Schwachstellen in ihrer globalen Lieferkette zu erkennen. Es soll vierteljährlich erscheinen und besteht aus zwei Abschnitten.



Im ersten Abschnitt werden drei Megatrends - Klimawandel, geopolitische Spannungen und technologischer Wandel - dargestellt, die die Hauptursachen für Störungen sind. Da Betriebsstörungen häufig Symptome der zugrunde liegenden Megatrends sind (z. B. Staus aufgrund von Covid-19-bedingten Sperrungen; Produktionsstopps aufgrund von Überschwemmungen), werden sie unten auf der ersten Seite des Barometers separat dargestellt. Sowohl für die Megatrends als auch für betriebliche Störungen bietet das Barometer eine kurze Zusammenfassung, in der die wichtigsten störenden Ereignisse und ihre erwarteten Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten hervorgehoben werden. Der erste Abschnitt bietet auch Einblicke in die häufigsten und folgenreichsten Störungen im letzten Quartal.



Der zweite Abschnitt des Barometers gibt einen Ausblick auf die erwarteten Entwicklungen und Auswirkungen der aktuellen Störungen in den nächsten sechs Monaten. Auf der Grundlage dieses Ausblicks zeigt das Barometer Strategien für Hersteller auf, wie sie sich auf diese Entwicklungen vorbereiten können. Dabei stützt es sich auf den Resilienz-Kompass, ein Rahmenwerk, das Strategien zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit in Bezug auf acht nachfrage- und angebotsseitige Dimensionen hervorhebt.



Das Barometer basiert auf der monatlichen Analyse von Milliarden von Datenpunkten, die von dem auf die Analyse von Lieferkettenrisiken spezialisierten Unternehmen Everstream Analytics bereitgestellt werden. Störende Ereignisse werden durch den Einsatz künstlicher Intelligenz identifiziert, einem Megatrend zugeordnet und nach ihrem Schweregrad bewertet. Für jeden Monat und jeden Megatrend werden die Schweregrade aller Ereignisse summiert, um einen Hinweis auf den Gesamtstörungsgrad eines bestimmten Monats zu geben. Aus diesen Daten werden regelmäßig Insights abgeleitet, um kurze Zusammenfassungen zu erstellen. Darüber hinaus werden Trends ermittelt, um einen strategischen Ausblick zu geben und die wichtigsten Strategien zur Risikominderung hervorzuheben.