Das Geschäftsfeld Dachser Air & Sea Logistics bietet nun seit Juli zusätzliche wöchentliche LCL (Less than Container Load)-Importverbindungen von Shanghai und Ningbo nach Österreich. Bis Ende dieses Jahres werden weitere Verbindungen mit eigenen Sammelcontainern hinzukommen.

>>> Trends in der Seefracht während der Hochsaison 2024 für Europa

„LCL ist vor allem vorteilhaft für Kunden, die mit ihrem Sendungsvolumen keinen vollen Container füllen. Die Kunden teilen sich sowohl den Platz als auch die Kosten für einen Container“, erklärt Peter Deutschbauer, Managing Director Dachser Air & Sea Logistics Eastern Europe and Austria. Dachser in Österreich hat das LCL-Serviceangebot schon seit Jahren in seinem Portfolio. Neu ist, dass dieser Service jetzt wöchentlich über eine eigene, direkte Sammelcontainerlinie angeboten wird.

>>> Das sind die besten Häfen der Welt

>>> Das sind die größten Häfen der Welt

Die Kunden liefern ihre Stückgutsendungen an die Containerfrachtstation (CFS) im Abgangshafen. Hier werden diese mit den Sendungen anderer Kunden in einem Container gebündelt. Von der CFS aus wird der Container nach Europa verschifft, wo sich Dachser Air & Sea Logistics um die Einfuhr im Hafen sowie um die Weiterleitung des Containers per Bahn nach Österreich kümmert. Die Mitarbeitenden der Dachser European Logistics entladen den Container im Dachser Logistikzentrum Linz. Im Anschluss werden die Sendungen über das Dachser eigene Straßennetzwerk an den Endempfänger geliefert.

>>> Kommentar von Peter Deutschbauer: Was kostet die Deglobalisierung?

„Durch die Verwaltung der gesamten Lieferkette haben wir jederzeit den Überblick über den Standort der Sendungen und den Zeitpunkt des Versands, was uns die volle Kontrolle über den Logistikprozess ermöglicht“, sagt Peter Deutschbauer. „Die neuen zusätzlichen Verbindungen tragen außerdem dazu bei, die Lieferzeiten zu verkürzen, was wiederum hilft, Kapital- und Lagerkosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern.“