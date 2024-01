Die guten Verbindungen nach Griechenland, gepaart mit den dort verfügbaren Fachkräften, gaben den Ausschlag für den neuen Standort in Hellas. „Als wir mit dem Backoffice starteten, lag die dortige Arbeitslosigkeit bei fast 15 Prozent. Darunter waren viele Arbeitssuchende mit Speditions- und Finanzkenntnissen“, so Vagiopoulos. Er sei dabei eine ideale Besetzung gewesen, heißt es von Kukla: Vagiopoulos ist bereits seit 2017 für Kukla in München tätig und hat zuvor fast 20 Jahre in Griechenland als Spediteur gearbeitet - und war einer der Köpfe hinter der Idee.



Die gute Lage auf dem griechischen Arbeitsmarkt spiegelt sich auch in der Kostenstruktur wider. Sander verdeutlicht: „Die Lohnaufwendungen fallen gegenüber Deutschland über 50 Prozent geringer aus.“ Zusätzlich sei die Qualität des Backoffice durch die Bündelung der Aktivitäten erheblich gestiegen.



Grob lassen sich die Aufgaben von Kukla Hellas in drei Bereiche gliedern. Gestartet ist das Unternehmen im November 2021 mit dem Kontrollieren und Verbuchen von Frachtrechnungen. Dank automatisierter Belegerfassung und elektronischer Buchung erfolgt dieser Prozess papierlos. Als zweiter Bereich ist mittlerweile die interne Verbuchung von Dienstleistungen innerhalb der Kukla-Gruppe hinzugekommen. Das dritte Aufgabenfeld befindet sich im Aufbau. Hier geht es um die Datenerfassung für Key-Accounts.



„Für uns ist die Etablierung des internen Backoffice in Griechenland ein echter Zugewinn. Die Mitarbeiter:innen in den operativen Einheiten können sich durch diesen Schritt stärker auf ihre operativen Tätigkeiten konzentrieren. Außerdem haben wir eine Inhouse-Lösung gefunden, mit der wir unabhängig von externen Dienstleistern bleiben", fasst Sander zusammen.