Im Wiener Hilton Hotel trafen sich Vertreter der Fahrzeug-Logistik und Mitglieder des Verbands der Europäischen Fahrzeuglogistik (ECG), um aktuelle Herausforderungen und Probleme im Markt der Fertigfahrzeuglogistik (FVL) zu besprechen.



Vor dem Hintergrund niedriger und unvorhersehbarer Volumina, fehlender verlässlicher Prognosen oder jeglicher Verpflichtung zu Mindestvolumina, Fahrer- und Materialmangel, explodierender Kosten und vielem mehr hätten die Betreiber nicht in neue Anlagen investiert, so der Tenor. Dies stellt die Branche vor eine große Herausforderung, gerade jetzt, wo mit einer Erholung des Neufahrzeugvolumens zu rechnen ist.



Mike Sturgeon, ECG-Exekutivdirektor, ging auf die einzelnen Verkehrsträger ein und erläuterte die Probleme, denen die Branche derzeit ausgesetzt ist. Im Straßentransport ist etwa schätzungsweise ein Drittel weniger Lkw-Kapazität verfügbar als vor der Corona-Pandemie. Viele ältere Lkw wurden verschrottet, Fahrer haben die Fahrzeuglogistik verlassen, um andere Aufgaben zu übernehmen oder in anderen Branchen zu fahren.



Die Ineffizienz werde noch dadurch verschärft, dass die Erstausrüster auf den Spotmarkt ausweichen und das übliche Funktionieren des Marktes stören. "Wir können das Geschäft nicht über den Spotmarkt abwickeln. Wir müssen das Vertragsgeschäft wieder zum Laufen bringen", sagte der Präsident der ECG, Wolfgang Göbel.



Im Kurzstreckenseeverkehr wurden ältere Schiffe abgewrackt, während andere nach Asien verchartert wurden, wo die Nachfrage ungebremst ist. Steven Van Arsdale, der auf der ECG-Konferenz einen Vortrag von PwC hielt, schätzte, dass sich das Wachstum der in China hergestellten Fahrzeuge, die nach Europa verkauft werden, von 2022 bis 2025 fast verdoppeln wird. Bestellt man heute ein neues Schiff, wird es erst in vier oder fünf Jahren ausgeliefert. Die Überlastung der Häfen und der Arbeitskräftemangel verschärfen die Situation in diesem Sektor noch erheblich.



Der Schienenverkehr leidet massiv unter dem langfristigen Mangel an Investitionen in die Infrastruktur und den daraus resultierenden Wartungsarbeiten. Außerdem arbeiten Lokomotivführer lieber für stabilere und berechenbarere Unternehmen als für die Fahrzeuglogistik.



Diese und andere Faktoren haben nach einigen Schätzungen zu einem Mangel an Schienenkapazitäten von etwa 35 bis 40 Prozent geführt, zumindest auf dem deutschen Markt, wo das Schienennetz aufgrund von Bauarbeiten und der jüngsten Verordnung zur Bevorzugung von Energie als Frachtgut vor allem anderen chronisch belastet ist. Da keine offensichtlichen Lösungen verfügbar sind, gibt es kein Licht am Ende des Tunnels.



"Es besteht ein echtes Risiko, dass Sie keine Kapazitäten haben, um Ihre Fahrzeuge zu transportieren", sagte Sturgeon nach seiner Zusammenfassung der aktuellen Lage der Branche und fügte hinzu: "Und es wird noch schlimmer werden, bevor es besser wird".



Die ECG will daher stärkere Partnerschaften in der Branche forcieren, um etwa eine Verpflichtung zu Mindestmengen und Ausgleichszahlungen, unbefristete Verträge, bessere Prognosen, Ausgleich für Kostensteigerungen und ein verstärkter Dialog zwischen der Automobilindustrie und ihren Zulieferern zu erreichen.



Es werde einige Jahre dauern, bis die verlorenen Kapazitäten wiederhergestellt und aufgebaut sind, aber die Betreiber müssten das Vertrauen in den Markt zurückgewinnen, um investieren zu können, so Vertreter auf der Konferenz.