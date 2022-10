Allerdings ist die Verlagerung des Güterumschlags auf Häfen an der Ostküste nicht unproblematisch, und mit der Zunahme der Zahl der Schiffe kommt es zu denselben Überlastungsproblemen wie an der Westküste im vergangenen Jahr.



Die Zahl der intermodale, die an der Ostküste und in den Golfhäfen auf einen Liegeplatz warten, ist seit Juli sprunghaft angestiegen - im Vergleich zum Vorjahr um 208 Prozent. Die Überlastung an der US-Ostküste steht jedoch in krassem Gegensatz zu der Situation, die sich im Rest der Welt entwickelt. Die Zahl der Schiffe, die in Los Angeles und Long Beach auf einen Liegeplatz warten, ist mit einem Rückgang von 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zurückgegangen. Der Rückgang der Schiffe, die in LA/Long Beach auf einen Liegeplatz warten, betrug 46 Prozent im Vergleich zum August 2022.



In China verringerte sich die Wartezeit der Schiffe im September im Vergleich zum Vorjahr um 60 %, und auch die Häfen in China verzeichneten einen Rückgang um 20 Prozent gegenüber August. In Europa gingen die Schiffsverspätungen im Jahresvergleich um 84 Prozent und im Vergleich zum August um 14 % zurück. Im Vereinigten Königreich betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 68 Prozent, wobei die Überlastung im Vergleich zum August 2022 geringfügig um zwei Prozent zunahm.