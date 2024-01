Gebrüder Weiss baut sein Netzwerk in asiatisch-pazifischer Wachstumsregion sukzessive aus und eröffnet ein neues Air & Sea-Büro in Brisbane. Nach Sydney und Melbourne ist dies der dritte Standort, den der internationale Logistiker in Australien betreibt. Wichtigster Umschlagsplatz in Brisbane ist der Containerhafen, der mit einem Rekordumschlag von 1,56 Millionen Standardcontainern (2022) eine bedeutende Rolle im internationalen Handel spielt.



„Die Eröffnung von Brisbane ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unserer Präsenz in Australien. Unser Angebot hier ist besonders auf Kunden aus den Bereichen Maschinen, Landwirtschaft und medizinische Geräte zugeschnitten“, sagt Andrew Antonopoulos, Geschäftsführer Australien und Neuseeland bei Gebrüder Weiss. „Die Services umfassen Air & Sea, Verzollung sowie einen maßgeschneiderten Logistikmix für Projektaufträge.“



Zuletzt hatte Gebrüder Weiss für das aCentauri Solar Racing Team der ETH Zürich den Transport eines innovativen Solarautos aus der Schweiz nach Australien und zurück organisiert. Dem Schweizer Team war es gelungen, allein mit Sonnenkraft eine 3.000 km lange Strecke quer durch das australische Outback zurückzulegen.