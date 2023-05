Rail Flow wurde 2020 gegründet und bietet eine Plattform für Schienengüter- und Intermodalverkehre. Nun konnte das Jungunternehmen in der letzten Finanzierungsrunde insgesamt 3,6 Millionen Euro von Bestandsinvestoren und neuen Geldgebern einsammeln. Damit soll die "digitale Plattform weiter ausgebaut und damit die Serviceleistungen für unsere Kunden signifikant verbessert und erweitert werden, heißt es aus dem Unternehmen. In Österreich sind das etwa die Wiener Lokalbahnen, die FRACHTbahn, die Steiermarkbahn, Berger Logistik oder Unit Cargo.



„Rail-Flow hat sich seit der Gründung rasant entwickelt. Im Einsatz bei den Kunden haben unsere Lösungen bewiesen, dass sie einen wesentlichen Beitrag leisten können, um die Digitalisierung im Transportgeschäft voranzutreiben und die Zusammenarbeit über die Verkehrsträger Straße und Schiene zu vereinfachen. Damit tragen wir dazu bei, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern", so CEO Dominik Fürste.

Die Plattform verfügt über verschiedene Module, die die Prozesse von der Angebotserstellung über Echtzeit-Nachverfolgung bis hin zur Abrechnung digitalisiert und effizienter gestalten. Das Plattformangebot soll somit die Abwicklung von Schienengüter- und Multimodalverkehren vereinfachen. Die Purchase &Tender Management Plattform ist im Jahr 2020 als erste Lösung in den Markt gegangen und ist ein Marktplatz für den konventionellen Schienengüterverkehr.



Besonders hier sieht Rail-Flow Nachholbedarf, dem es mit seinen Modulen Rail Offer und Rail Transport Management begegnet. Dabei ist insbesondere das Zusammenspiel zwischen den Marktplatz-Lösungen und den operativen SaaS-Lösungen eine Stärke der Plattform. Durch die Ablösung von Telefon, Fax, Excel und E-Mail vereinfacht, beschleunigt und dokumentiert Rail-Flow die Prozesse.



Dank des „Intermodal Capacity Brokers“ können Kapazitäten auf Güterzügen unkompliziert angeboten und gebucht werden. Daher ist das Angebot auch für kleinere Transportfirmen und Spediteure interessant und erleichtert den Einstieg in den kombinierten Verkehr.