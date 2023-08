Rückläufige Verkaufszahlen, strenge Emissionsvorgaben, Lieferkettenstörungen und nicht zuletzt Fachkräftemangel – die Herausforderungen der Automobilindustrie scheinen endlos. Hier kann vor allem Innovation gegenwirken.



Nach Angaben des Verbands der Europäischen Automobilhersteller (ACEA) investiert die Branche verglichen mit anderen das meiste Geld in Forschung und Entwicklung und ist darüber hinaus schon lange die am stärksten automatisierte Industrie weltweit. Allein in Deutschland sind laut einer Studie der International Federation of Robotics (IFR) 13 Prozent der in der Automobilindustrie eingesetzten Arbeitskräfte Roboter. Doch obwohl die Branche schon seit fast 60 Jahren auf Robotik setzt, nutzen bisher nur wenige Unternehmen autonome mobile Roboter (AMR).

