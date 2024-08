Einsatzmöglichkeiten gibt es viele. In der Praxis steht Ware nicht selten einen Tag lang auf der Rampe herum, weil zu früh kommissioniert wurde. Durch intelligente Software in Verbindung mit IoT-Szenarien wie Tracking kann heute deutlich besser disponiert werden. Wenn beispielsweise mittels Geofencing die Ankunft eines LKW in einer Stunde signalisiert wird, können die Waren zeitgerecht bereitgestellt und Beladeteams entsprechend gesteuert werden. Diese Daten können zum Training einer künstlichen Intelligenz genutzt werden, um beispielsweise Vorhersagen über die Pünktlichkeit an bestimmten Tagen oder Uhrzeiten, wie auch über die Zuverlässigkeit des jeweiligen Transporteurs zu treffen. Im Ergebnis werden dann beispielsweise vielleicht keine Transporte am Dienstag oder vom Transportunternehmen XY mehr gebucht.

>>> Warum Digitalisierung und KI künftig über den Erfolg der Lagerlogistik entscheiden

Nicht immer ist das Thema Kommissionierung trivial. Mittels Machine Learning kann sehr exakt vorhergesagt werden, wie viel Zeit genau für die jeweilige Lieferung nötig sein wird und damit die Teamplanung optimiert werden. Generell ist die Verbesserung von Forecasts einer der wesentlichen Vorteile von KI-Technologie.

>>> Ein Blick in das Dark Warehouse der Zukunft