Hierzulande gibt es viele Stimmen, die für Alternativen zum aktuellen Vorschlag plädieren. Der Complexity Science Hub (CSH) will etwa Handelsdaten verschiedener Länder miteinander verknüpfen. Wenn die EU etwa neben dem Warenhandel auch Dienstleistungen einbezieht und sie mit Mehrwertsteuerdaten verknüpft, könnte dies zu einem umfassenden länderübergreifenden Netzwerk auf Unternehmensebene führen. "Damit wäre das EU-Lieferkettengesetz mit einem Schlag obsolet", so CSH-Präsident Stefan Thurner. (Die gesamte Analyse dazu gibt es hier: "Es wird noch die ein oder andere Supply-Chain-Krise brauchen, um wachgerüttelt zu werden")



Auch Franz Staberhofer, Leiter des Logistikums an der FH OÖ, hat einen alternativen Vorschlag zum Lieferkettengesetz der EU, dessen Diskussionen und mögliche Umsetzungen er als "fast schon skurril" beschreibt. Die Forderung zur Verpflichtung, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltauflagen zu überprüfen, sei zwar "essenziell", sagt Franz Staberhofer - "aber in der geplanten Form sachlich nicht möglich".



Sein Alternativ-Vorschlag: Eine Listenregelung. Eine solche Liste würde alle Unternehmen, die „freigegeben“ sind, umfassen, die produzierenden Unternehmen müssten nicht einzeln dasselbe Prozedere durchlaufen. Diese Liste müsste natürlich rechtlich verbindlich die Unternehmen entlasten. Damit würde man das Ziel des Lieferkettengesetzes wieder in den Mittelpunkt stellen: die Nachhaltigkeit.

Und auch das heimische Start-up Prewave meldet sich in der Diskussion zu Wort: Vor allem der zusätzliche bürokratischen Aufwand sei für KMU schwierig. Zwar seien sie aufgrund ihrer Unternehmensgröße zwar meist nicht direkt, aber als Teil der Lieferketten größerer Unternehmen oft indirekt von den neuen gesetzlichen Sorgfaltspflichten betroffen und mit unzähligen Fragenbögen und Auflagen ihrer Kunden konfrontiert.

Hier könne ein "AI-basiertes Screening, das öffentliche Quellen sowie branchenspezifische und regionale Risikoindikatoren kombiniert" Lieferanten automatisiert prüfen, und Fragebögen auf die ein bis zwei Prozent riskantesten Lieferanten beschränken, erklärt Harald Nitschinger, Geschäftsführer des KI-Startups Prewave.



Diese Lösung sei heute schon bei über 150 deutschen Unternehmen im Einsatz, dazu zählen Großunternehmen wie VW, BMW oder die Lufthansa, aber auch mehr als hundert mittelständische Unternehmen. Seit dem letzten Jahr arbeitet Prewave auch gezielt mit Verbundgruppen des deutschen Mittelstands zusammen, um die Softwarelösung kostengünstig und unbürokratisch einer großen Anzahl von mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen. Durch die Zusammenarbeit im Verbund werde, neben dem Effizienzgewinn durch die Technologie, der bürokratische Aufwand zusätzlich reduziert, indem Sorgfaltspflichten und Maßnahmen im Sinne der mittelständischen Mitglieder gebündelt werden.



In der Diskussion um das Europäische Lieferkettengesetz schlägt Nitschinger vor, mehr Rechtssicherheit für Brancheninitiativen zu schaffen - um Modelle, die Synergien für mittelständische Unternehmen erhöhen, ausbauen zu können. Zusätzlich fordert das Startup ein Whitelisting für mittelständische Unternehmen, welche nachweislich die Sorgfaltspflichten erfüllen. “Das derzeit diskutierte europäische Lieferkettengesetz sieht vor, dass Unternehmen, die selbst unter das Gesetz fallen, nur eingeschränkt geprüft werden müssen. Dies trifft aber für viele mittelständische Unternehmen, die aufgrund ihrer Unternehmensgröße nur indirekt vom Gesetz betroffen sind, nicht zu. Diese mittleren und kleinen Unternehmen können verstärkt geprüft werden, weil ihre Kunden zwar unter das Gesetz fallen, sie selbst aber nicht - auch wenn sie schon proaktiv ihre Sorgfaltspflicht erfüllen", fasst Nitschinger zusammen.



Die Kombination aus Technologie, Brancheninitiativen und eines Whitelistings mittelständischer Unternehmen könnte nachhaltig den Aufwand für den Mittelstand reduzieren und einen Ausweg in der Debatte um das europäische Lieferkettengesetz bieten.