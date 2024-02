Durch das EU-Lieferkettengesetz sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Größere Unternehmen müssen zudem einen Plan erstellen, der sicherstellt, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie mit der Einhaltung der Pariser Klimaziele zur Begrenzung der Erderwärmung vereinbar sind. Dafür ist morgen eine qualifizierte Mehrheit im Ausschuss der Ständigen Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten nötig.



Nun will sich der österreichische Wirtschaftsminister Martin Kocher bei der am Freitag geplanten Abstimmung zum EU-Lieferkettengesetz enthalten. "Wir unterstützen die Ziele der Richtlinie und wollen eine umsetzbare Grundlage", so Kocher. Aber: "Der aktuelle Richtlinienentwurf ist nicht umsetzbar und wirkt sich stark negativ für Unternehmen sowohl in der EU als auch in den Ländern des globalen Südens aus." Auch Deutschland will sich enthalten - weitere EU-Staaten würden noch überlegen. Für eine Annahme des Lieferkettengesetzes ist eine qualifizierte Mehrheit nötig.



Gleichzeitig aber wird von Regierungen und Unternehmen immer wieder betont, wie wichtig es ist, Lieferketten abzusichern und sich vor Störungen zu schützen. Und auch Zahlen untermauern das sehr deutlich: Der finanzielle Schaden, der aufgrund von Lieferunterbrechungen im Jahr 2021 entstanden ist, beläuft sich auf 1,9 Billionen US-Dollar.