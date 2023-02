"Im Jahr 2050 müssen fast alle Fahrzeuge auf unseren Straßen emissionsfrei sein", sagte Klimakommissar und Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans. Konkret sehen die Pläne eine Verringerung um 90 Prozent bis 2040 im Vergleich zu 2019 vor. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden - also nur noch CO2 auszustoßen, das auch wieder gebunden werden kann.



Der Pfad dorthin: Der CO2-Ausstoß von schweren Nutzfahrzeugen soll sich bis 2030 um 45 Prozent und bis 2035 um 65 Prozent verringern, bis man 2040 bei 90 Prozent angekommen sei. Anders als für Pkw hält die Kommission damit die Tür für den Verkauf einiger Busse und Lkw mit Verbrennungsmotor über dieses Datum hinaus offen.



2019 hatte sich die EU erstmals darauf geeinigt, dass verbindlich vorgeschrieben wird, wie viel CO2 schwere Nutzfahrzeuge verursachen dürfen. Damals hatte man sich auf eine Minderung von 30 Prozent bis 2030 geeinigt. Über den Vorschlag müssen nun die EU-Staaten und das Europaparlament diskutieren und ein Kompromiss finden.



Die Umstellung auf umweltfreundlichere Fahrzeuge werde auch dazu beitragen, die Führungsposition Europas in der Produktion der Fahrzeuge zu sichern, argumentierte Timmermans. „Die EU ist Marktführer bei der Herstellung von Lkw und Bussen, und die Festlegung dieses Rechtsrahmens schon jetzt wird dazu beitragen, diese Position auch in Zukunft zu sichern“, sagte Timmermans bei der Vorstellung des Vorschlags.



Laut Informationen des Nachrichtenportals Euractiv hatte sich Timmermans intern eine für 100-prozentige Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2040 eingesetzt, jedoch fehlte ihm die Unterstützung seiner Kabinettskollegen, um dies durchzusetzen.



Schwere Nutzfahrzeuge machen etwa zwei Prozent des Verkehrs auf europäischen Straßen aus, sind jedoch für etwa 28 Prozent der Emissionen im Straßenverkehr verantwortlich.