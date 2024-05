Hier können Roboter Abhilfe schaffen, wie eine aktuelle Studie von Universal Robots und Asepeyo aus Spanien zeigt: Rund 30 Prozent der Arbeitsunfälle in Spanien könnten durch industrielle Automation verhindert werden. Asepeyo ist eine Non-Profit-Organisation, die mit der spanischen Sozialversicherung zusammenarbeitet und sich auf die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten und die Verwaltung wirtschaftlicher Leistungen bei u.a. arbeitsbedingten Verletzungen und Berufskrankheiten konzentriert.

Gemeinsam mit UR untersuchte Asepeyo, wie die industrielle Automatisierung die Sicherheit auf dem spanischen Arbeitsmarkt erhöhen und Arbeitsunfälle reduzieren kann. Die Analyse zeigt, dass etwa 30 % der Arbeitsunfälle durch körperliche Überanstrengung des Bewegungsapparats verursacht werden – beispielsweise durch das Heben von Lasten und sich wiederholende Tätigkeiten. Die spanische Industrie könnte mit Hilfe von Robotern bis zu 160.000 Arbeitsunfälle, die durch körperliche Überanstrengung verursacht werden, potenziell vermeiden.

Außerdem könnte die industrielle Automatisierung die Zahl der Berufskrankheiten drastisch senken. Die von Asepeyo analysierten Daten des Ministeriums für Arbeit und Sozialwirtschaft zeigen, dass im Jahr 2022 in Spanien 22.408 Berufskrankheiten gemeldet wurden. Mehr als die Hälfte (53,7 %) davon waren auf Zwangshaltungen und sich wiederholende Arbeitsbewegungen zurückzuführen.

Um dem entgegenzuwirken, setzen immer mehr Unternehmen Cobots für die Palettierung und Verpackung ein. Die kollaborierenden Roboterarme sind im Gegensatz zu großen Industrierobotern deutlich leichter, wesentlich einfacher zu programmieren, platzsparend und kostengünstig. Dabei werden insbesondere Cobots mit hohen Traglasten und großer Reichweite immer öfter nachgefragt. Hersteller wie Universal Robots (UR) kommen dem mit der Entwicklung neuer Cobots entgegen: So handhabt der UR20 beispielsweise Lasten von bis zu 20 kg Gewicht bei einer Reichweite von 1.750 mm. Dies ermöglicht es dem Cobot, Teile bis zur vollen Höhe einer Standard-Europalette von zwei Metern zu stapeln. Gleichzeitig ist er selbst mit seiner Stellfläche von gerade einmal 245 mm Durchmesser selbst für beengte Produktionsumgebungen geeignet.



Der UR30, seit Ende 2023 auf dem Markt, eignet sich mit seinen 30 kg Nutzlast ideal, um schwere Lasten in nahezu allen Branchen zu palettieren. Mit seinem Gewicht von nur 63,5 kg können Nutzer den UR30 auch leicht zwischen verschiedenen Arbeitszellen bewegen. Beide Roboterarme sind Cobots der neuen Generation von UR, die dank ihres speziellen Gelenkdesigns trotz der hohen Traglast kurze Taktzeiten gewährleisten. Die Anzahl der verbauten Teile wurde zudem um 50 Prozent reduziert, was die Roboter weniger störungsanfällig macht. So erfüllen sie die Anforderungen der Industrie nach nachhaltigen, modularen und anpassungsfähigen Produktionsmethoden. Davon profitieren beispielsweise Betriebe wie Ornua.



